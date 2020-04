Dlaczego twoja twarz marszczy się, gdy jesz cytryny i inne kwaśne potrawy?

Cytrynyto jedne z najzdrowszych i najbardziej przydatnych owoców na świecie. Są doskonałym źródłem witaminy C i mogą być stosowane do różnych rzeczy, takich jak aromatyzowanie żywności, czyszczenie powierzchni i przyborów, usuwanie nieprzyjemnych zapachów, a nawet wytwarzanie leków.

Ale pomimo tego, że są pachnące i pożywne, cytryny sprawiają, że ludzie marszczą twarze jak żaden inny kwaśny owoc na Ziemi. Dlaczego więc wywołują tak silną reakcję? Oto, co nauka ma do powiedzenia na temat tego zjawiska.

Wyraz twarzy podczas jedzenia cytryny produktem ewolucji

Cytryny są notorycznie kwaśne, a kwaśne smaki w naturalny sposób powodują, że ludzie marszczą twarze. Choć brzmi to jak proste wytłumaczenie, naukowcy twierdzą, że kryje się za tym ewolucja tysięcy lat. „To pomarszczenie twarzy jest pewnego rodzaju reakcją odrzucenia i sygnałem dla siebie i innych” - powiedział Paul Breslin, profesor na Rutgers University w New Jersey i biolog sensoryczny w Monell Chemical Senses Center w Pensylwanii.

Zgodnie z jedną teorią mimowolny ruch mięśni twarzy, który służy jako fizyczne przedstawienie reakcji odrzucenia, wynika z naturalnego instynktu unikania rzeczy, które mogłyby być niebezpieczne. Chociaż nie wszystkie kwaśne rzeczy stanowią zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, kwaśność jest tego częstym sygnałem. Kiedy ludzie czują powiew kwaśnego zapachu lub smakują coś kwaśnego, ich ciała mimowolnie reagują na sygnał z niechęcią. Ta awersja przejawia się w marszczeniu twarzy, co stanowi ostrzeżenie dla siebie i innych, że źródło kwaśnego zapachu lub smaku jest potencjalnie niebezpieczne.

Wrodzona niechęć do kwaśności mogła rozwinąć się u wczesnych ludzi w ramach instynktu przetrwania. Możliwe, że nauczyli się tego, dostosowując się do określonych środowisk, a ta wyuczona awersja mogła pomóc im uniknąć trujących pokarmów. Instynkt ten został następnie przekazany współczesnym ludziom i może być również powodem, dla którego dzieci rodzą się z niechęcią do jedzenia o smaku kwaśnym.

