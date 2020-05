Czujesz się wzdęty? Pamiętaj o odpowiedniej postawie

Bez względu na to, czy cierpisz na chorobę układu trawiennego, czy po prostu przesadziłeś z późną kolacją, uczucie wzdęcia jest raczej czymś, czego wolałbyś uniknąć. Wybory dietetyczne mają fundamentalne znaczenie dla zdrowia układu trawiennego. Ale jest też aspekt, którego prawdopodobnie nigdy wcześniej nie rozważałeś: rola postawy w trawieniu.

Postawa zaskakująco wpływa na trawienie

Przyjęcie odpowiedniej postawy może zmienić sposób, w jaki narządy odnoszą się do siebie przestrzennie, wpływając w rezultacie na procesy trawienne. Pochylenie miednicy jest szczególnie ważne. Miednica służy jako podstawa dla wszystkich ważnych narządów w ciele. Jeśli biodra nie są równo, tworzy kaskadę niewspółosiowości dla krzywej kręgosłupa, popychając poprzeczną okrężnicę (najdłuższą część jelita grubego) do jamy klatki piersiowej. Dotyka wtedy w nerw, który uruchamia przeponę, pozostającą w kontrakcie z okrężnicą. Może to prowadzić do gromadzenia się toksyn i gazu w ciele.

„Aby zapewnić dobre trawienie, ważne jest prawidłowe ustawienie ciała, aby zapewnić przepływ krwi do wszystkich narządów wewnętrznych, zwłaszcza tych z przewodu pokarmowego”, mówi dr Dana Ellis Hunnes, senior dietetyk w Ronald Reagan-UCLA Medical Center.

Pamiętaj, że wszystko jest połączone. Pozycja klatki piersiowej to „dach” ochrony dla jelit. Lepsze wyrównanie ramion powoduje przesunięcie kręgosłupa. Kiedy twoje ramiona są w lepszej pozycji, oddychasz lepiej (ponad 22 000 razy dziennie), twoja przepona opada i ściska narządy wewnętrzne. Ta kompresja w górę i w dół wspomaga perystaltykę, podobne do fal skurcze, które przepychają pokarm przez przewód pokarmowy. Refluks kwasowy, problem spowodowany przez cofanie się kwasu żołądkowego do przełyku, może być również wywołany przez niewłaściwą postawę. Przywrócenie naturalnego pozycjonowania naszego organizmu poprzez ćwiczenia nie tylko pozwala grawitacji wykonywać swoją pracę, ale także zapewnia dobre krążenie i pomaga w dostarczaniu krwi bogatej w tlen w całym ciele. Zmniejsza prawdopodobieństwo wzdęć, gazów i refluksu kwasu.

Czytaj także:

