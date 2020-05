Ciągle sięgasz po słodycze? To może być niedobór chromu

Chrom to pierwiastek, który odgrywa istotną rolę w organizmie, gdyż bierze udział w wielu procesach umożliwiających jego prawidłowe funkcjonowanie. Przede wszystkim umożliwia utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi, stymuluje działanie insuliny, a także przemiany energetyczne. Chrom odpowiada także za kontrolę poczucia głodu, a także bierze udział w metabolizmie niektórych białek i tłuszczów, w wyniku których np. redukowany jest poziom złego cholesterolu LDL i podwyższany poziom dobrego cholesterolu HDL.

Kiedy pojawia się niedobór chromu?

Chrom jest ważnym dla organizmu pierwiastkiem, jednak zarówno nadmiar, jak i niedobór mogą być dla niego niebezpieczne. Jeśli jednak chrom nagromadzi się w organizmie, nie kumuluje się w nim, tylko jest z niego wydalany. Trudniejszym przypadkiem jest niedobór chromu, gdyż chociaż w porównaniu z niedoborami innych pierwiastków nie zdarza się często, to jednak powoduje uciążliwe objawy i może prowadzić do pogorszenia funkcjonowania organizmu. Najczęściej niedobór chromu występuje u osób, które mają choroby układu pokarmowego, schorzenia nerek oraz intensywnie się odchudzają. Może występować także u kobiet w ciąży i karmiących, sportowców oraz w trakcie dużego stresu.

Niedobór chromu – objawy

Niedobór chromu powoduje wiele objawów, którym towarzyszy dyskomfort. U chorych pojawia się ogólne zmęczenie i apatia, bóle głowy, nudności, nadmierna drażliwość i zmiany humoru, a także niepokój i lęki. Ponadto u osób mających niedobory chromu wzrasta także stężenie glukozy we krwi, co objawia się nagłym i silnym apetytem na słodycze oraz podjadaniem między posiłkami. Zaspokojenie głodu cukrami prostymi sprawia, że niedobór się zwiększa, gdyż nadmiar chromu jest bardzo szybko wydalany, co jeszcze bardziej potęguje symptomy.

Jak uzupełnić niedobór chromu?

Chrom występuje w wielu produktach spożywczych. Można go znaleźć między innymi w produktach pełnoziarnistych, orzechach, wątrobie, brokułach, ziołach, serach, drożdżach, szparagach, groszku zielonym, grzybach oraz owocach morza. U osób z niedoborami chromu zaleca się wdrożenie ich do codziennej diety. Warto przy tym pamiętać, że największą przyswajalność ma dostarczanie go wraz z owocami i warzywami zawierającymi witaminę C (kwas askorbinowy), z kolei jego wchłanialność pogarszają związki fosforowe i tłuszcze (zawarte np. z żywności przetworzonej, napojach gazowanych), a także wapń, cynk i żelazo. Jeśli dostarczanie go z naturalnych źródeł nie jest wystarczające, specjaliści zalecają wdrożenie suplementacji, którą należy zastosować zawsze po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Dlaczego tak ważne jest zapobieganie niedoborom chromu?

Zapobieganie niedoborom chromu w organizmie jest istotne, gdyż ze względu na jego funkcje, właściwe stężenie przeciwdziała wielu chorobom. Właściwy poziom chromu reguluje metabolizm niektórych białek i tłuszczów, dlatego też korzystnie wpływa na poziom cholesterolu i tym samym zmniejsza ryzyko między innymi udaru mózgu czy zawału serca. Ponadto dzięki temu, że właściwy poziom chromu wpływa na utrzymanie odpowiedniego stężenia glukozy we krwi, brak jego niedoborów zmniejsza ryzyko zachorowania na insulinooporność i później w konsekwencji również na cukrzycę typu 2. Można także uznać, że brak niedoboru chromu w organizmie zmniejsza również pośrednio ryzyko wystąpienia nadwagi i otyłości.

Czytaj także:

Chcesz schudnąć bez wyrzeczeń? 8 produktów, które na długo eliminują głód