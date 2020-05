Cukier a zdrowie serca – co powinny wiedzieć kobiety?

Kobiety pijące jeden lub więcej słodkich napojów dziennie mogą zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych o ponad 20 procent. Tak sugeruje badanie opublikowane w Journal of the American Heart Association.

Naukowcy zebrali dane od ponad 106 tys. kobiet w wieku średnio 52 lat. U żadnej z uczestniczek nie zdiagnozowano wcześniej choroby serca, udaru mózgu ani cukrzycy. Naukowcy stwierdzili, że odkrycia pokazują, że kobiety o najwyższym wskaźniku spożycia słodkich napojów były młodsze, częściej były palaczkami, miały zdiagnozowaną otyłość i rzadziej miały dietę bogatą w białko, tłuszcz oraz owoce i warzywa.

Przeanalizowano samodzielne zgłaszanie spożycia napojów i zapisy szpitalne w szpitalach międzypaństwowych, aby sprawdzić, które kobiety częściej doświadczają zawału serca, udaru mózgu lub operacji w celu usprawnienia zatkanych tętnic. Badacze stwierdzili, że picie jednego lub więcej napojów słodzonych dziennie wiąże się z 26% wyższym prawdopodobieństwem konieczności zabiegu unaczynienia, takiego jak angioplastyka. Dodali, że codzienne spożywanie słodkich napojów wiąże się z wyższym o 21 procent prawdopodobieństwem udaru mózgu w porównaniu z kobietami, które rzadko lub nigdy nie piły napojów zawierających cukier.

Istotny był także rodzaj napoju. Badacze stwierdzili, że picie jednego lub więcej napojów owocowych z dodatkiem cukru wiąże się z 42 proc. większym prawdopodobieństwem wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Codzienne picie napojów bezalkoholowych wiązało się z wyższym o 23 procent ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej w porównaniu z kobietami, które rzadko lub nigdy nie piły słodkich napojów.

Chociaż przyczyna i skutek nie mogą zostać potwierdzone, badacze wysuwają hipotezę, że cukier może zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych na kilka sposobów, jak mówi dr Cheryl Anderson, główna autorka badań oraz profesor na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego i przewodniczący komitetu ds. żywienia American Heart Association.

– To cukier podnosi poziom glukozy i stężenie insuliny we krwi, co może zwiększać apetyt i prowadzić do otyłości, głównego czynnika ryzyka chorób sercowo-naczyniowych – powiedziała Anderson.

Związek cukru z chorobami serca

Kristin Kirkpatrick dietetyk często bada choroby serca u kobiet.

– Kobiety zawsze były częścią populacji, w której częściej umiera się na zawał serca i udar niż w grupie mężczyzn, a także mają mniej oczywiste objawy – powiedziała Kirkpatrick. – Spożywanie nadmiaru cukru powoduje skok poziomu insuliny i cukru we krwi, a następnie silny spadek. Ten spadek może zwiększyć ryzyko zapalenia, a zapalenie jest podstawą każdej choroby serca. Co więcej, cukier nie przynosi korzyści odżywczych, więc oznacza to, że możesz zastępować inne pokarmy o większej zawartości składników odżywczych, które są związane ze zmniejszonym ryzykiem chorób przewlekłych, takich jak choroby serca.

American Heart Association zaleca, aby kobiety nie przekraczały 6 łyżeczek cukru (25 gramów) dziennie. Tak więc, jeśli twój jeden słodki napój jest typowym napojem z 130 kaloriami i 8 łyżeczkami cukru (34 g), już przekraczasz zalecany przez American Heart Association limit cukru na dany dzień. W tym przypadku dietetyk Caroline West Passerrello powiedziała: „musisz bardzo uważać na inne źródła dodatku cukru w ​​swojej diecie”.

– Pamiętaj, że istnieją różne rodzaje cukru. Na przykład cukier z napojów zawiera kalorie, a cukier z całych owoców zawiera składniki odżywcze.

Redukcja dziennej dawki cukru

Zmiana nawyków żywieniowych może być trudna.

– Kiedy pracuję z klientami nad ograniczeniem spożycia cukru, podchodzę do nich indywidualnie – powiedziała Passerrello. – U niektórych klientów jest to dyskusja ilościowa. Dla niektórych jest to dyskusja na temat częstotliwości, a dla niektórych jest to jedno i drugie. Zaczynamy od spojrzenia na to, co obecnie jedzą i piją w związku z ich stylem życia, i rozmawiamy o tym, co chcieliby jeść i pić oraz jak chcieliby, aby wyglądał ich styl życia. W tym momencie widzimy, gdzie jest luka, co realistycznie zmienić, i omawiamy motywację do zmiany. Pamiętamy tę motywację i powracamy do niej z czasem, ponieważ zmiana zachowania nie zawsze jest łatwa.

Tutaj dietetycy mogą pomóc w ustaleniu celów i osiągnięciu. Próbując ograniczyć cukier, Kirkpatrick sugeruje, abyś z kimś pracował i poprosił o pomoc najbliższych.

Andy De Santis, dietetyk i specjalista od odchudzania, sugeruje, by ​​słodycz czerpać z naturalnych źródeł, zwłaszcza świeżych lub mrożonych owoców, które dostarczają składników odżywczych, takich jak witaminy, minerały, przeciwutleniacze i błonnik.

Balans jest kluczem

Podczas gdy nowe badanie wykazuje związek między słodkimi napojami a zwiększonym ryzykiem chorób serca, eksperci powiedzieli, że najważniejszą rzeczą jest to, że kobiety o podwyższonym ryzyku to kobiety o mniej zdrowym stylu życia. Problemem jest, jak wskazują badania, to, że kobiety, które piły najbardziej słodkie napoje, również rzadziej jadają dobrze. Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i ogólny stan zdrowia sercowo-naczyniowego zależy od wielu zmiennych.

Nawet jeśli zaakceptujemy, że słodkie napoje mogą nieznacznie zwiększać ryzyko chorób serca, a niniejsze badanie nie dowodzi tego zdecydowanie, musimy jednakowo zaakceptować fakt, że ogromna liczba nawyków może mieć równie lub o wiele silniejszy efekt w przeciwnym kierunku. Na przykład spożywanie odpowiednich orzechów, nasion, roślin strączkowych, ryb, owoców i warzyw może pomóc zmniejszyć stan zapalny i kontrolować poziom cukru we krwi.

