6 skutków ubocznych nadmiaru witaminy D w organizmie

Witamina D bierze udział w absorpcji wapnia, budowaniu odporności i ochronie zdrowia kości, mięśni i serca. Występuje naturalnie w pożywieniu i może być również wytwarzana przez twoje ciało pod wpływem promieni słonecznych. Jej nadmiar zdarza się i jest bardzo niebezpieczny. Jednak oprócz tłustych ryb, istnieje kilka produktów bogatych w witaminę D. Co więcej, większość ludzi nie ma wystarczającej ekspozycji na słońce, aby wyprodukować odpowiednią ilość witaminy D. Zatem niedobór jest bardzo powszechny. Szacuje się, że około 1 miliarda ludzi na całym świecie nie ma wystarczającej ilości tej witaminy.

Suplementy są ogólnodostępne, a zarówno witaminę D2, jak i witaminę D3 można przyjmować w tej postaci. Witamina D3 jest wytwarzana w odpowiedzi na ekspozycję na słońce i znajduje się w produktach pochodzenia zwierzęcego, podczas gdy witamina D2 występuje w roślinach.

Stwierdzono, że witamina D3 znacznie zwiększa poziomy we krwi niż D2. Badania wykazały, że każde dodatkowe 100 IU witaminy D3, które spożywasz w ciągu dnia, podniesie poziom witaminy D we krwi średnio o 2,5 nmol/l. Jednak przyjmowanie bardzo wysokich dawek witaminy D3 przez długi czas może prowadzić do nadmiernego gromadzenia się jej w organizmie.

Zatrucie witaminą D występuje, gdy stężenie we krwi wzrośnie powyżej 375 nmol/l. Ponieważ witamina jest magazynowana w tkance tłuszczowej i powoli uwalniana do krwiobiegu, skutki toksyczności mogą utrzymywać się przez kilka miesięcy po zaprzestaniu przyjmowania suplementów. Co ważne, toksyczność nie jest powszechna i występuje prawie wyłącznie u osób, które przyjmują długoterminowo suplementy w dużych dawkach bez monitorowania poziomu witaminy we krwi. Nie można osiągnąć niebezpiecznie wysokich poziomów we krwi poprzez samą dietę i ekspozycję na słońce. Poniżej znajduje się 6 głównych skutków ubocznych nadmiernej ilości witaminy D.

6 objawów nadmiaru witaminy D w organizmie

