Czy suplementy z biotyną pobudzają porost brody?

Biotyna, znana również jako witamina B7, odgrywa kluczową rolę w metabolizowaniu białka, węglowodanów i tłuszczów. Chociaż bakterie jelitowe mogą wytwarzać niewielkie ilości biotyny, twoje ciało nie jest w stanie samodzielnie syntezować tej witaminy, dlatego ważne jest, aby spożywać ją codziennie. Ponadto biotyna odgrywa rolę w produkcji keratyny, głównego białka występującego we włosach, skórze i paznokciach. Obecnie zalecane dzienne odpowiednie spożycie biotyny wynosi 30 mcg, zgodnie z ustaleniami Instytutu Medycyny.

Czy biotyna wspiera porost brody?

Biotyna znajduje się głównie w orzechach, nasionach, bananach, czerwonym mięsie i gotowanych jajach Biorąc pod uwagę, że biotyna odgrywa rolę w produkcji keratyny, głównego białka występującego we włosach, można się zastanawiać, czy może ona wspomóc wzrost brody. Chociaż dane dotyczące wzrostu brody są w szczególności ograniczone, kilka badań sugeruje, że suplementy biotyny mogą poprawić grubość włosów u osób z chorobami wpływającymi na wzrost włosów, takimi jak łysienie. Suplementy biotyny u zdrowych ludzi nie były powiązane z żadną znaczącą poprawą wzrostu włosów i mogą być korzystne tylko wtedy, gdy wcześniej był niedobór tej witaminy.

Niedobór biotyny jest rzadki i zwykle wynika z niewystarczającego poziomu enzymów regulujących poziomy biotyny, takich jak biotynidaza. Niektóre wczesne objawy niedoboru biotyny to nieprawidłowe zmiany włosów, skóry i paznokci, podczas gdy bardziej zaawansowany niedobór może wpływać na ośrodkowy układ nerwowy, potencjalnie powodując drgawki i zaburzenia widzenia.

Chociaż suplementacja biotyną może nie być konieczna dla większości populacji, jest stosunkowo bezpieczna i nie ustalono poziomów toksycznych. Dzieje się tak, ponieważ jest to witamina rozpuszczalna w wodzie, a wszelkie dodatki, których twoje ciało nie potrzebuje, są zwykle usuwane z moczem. Chociaż jego spożycie jest dość bezpieczne, potrzeba więcej danych, aby określić długoterminową skuteczność biotyny, w szczególności suplementu do wzrostu brody.

Potencjalne skutki uboczne

Jednym z potencjalnych skutków ubocznych suplementacji biotyną jest jej zdolność do zakłócania niektórych testów laboratoryjnych. Food and Drug Administration (FDA) ostrzega, że ​​suplementy biotyny mogą wpływać na wyniki laboratoryjne poziomów troponin, ważnego markera używanego do diagnozowania zawałów serca. Ponadto suplementacja biotyną może wpływać na wyniki badań hormonów tarczycy, co może prowadzić do fałszywych doniesień o wysokich poziomach T4 i TSH. Ponadto biotyna może zakłócać niektóre leki, w szczególności niektóre leki przeciwdrgawkowe i przeciwpsychotyczne. Dlatego ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem przed uzupełnieniem biotyny, szczególnie jeśli masz chorobę serca.

