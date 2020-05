Ciągłe jedzenie cukru i tłuszczu może powodować depresję?

Według dra Michelle Pearlman, gastroenterologa i eksperta otyłości na Uniwersytecie Miami, spożywanie wysoko rafinowanych produktów bogatych w cukier powoduje szybkie zmiany cukru we krwi, zmiany insuliny i innych hormonów regulujących nastrój i sytość. Fluktuacje te wpływają na kortyzol, a także katecholaminy związane ze stresem, takie jak epinefryna, co może prowadzić do dalszego objadania się.

Chociaż objadanie się może sprawić, że dana osoba poczuje się lepiej, skutki są tylko tymczasowe. Może to pobudzać apetyt na więcej cukru i tłuszczu, co prowadzi do jeszcze większego objadania się. „Ludzie często odczuwają poczucie winy po pobłażaniu, co może dodatkowo pogorszyć depresję i inne zaburzenia nastroju”, dodał Pearlman.

Cykl jedzenia i cykl depresji

Dietetyk Jennifer Lentzke zauważyła, że objadanie się może „wywołać kaskadę uzależniających wzorców”, które tylko pogarszają pierwotny problem. Ludzie nadal używają nieprzystosowanego mechanizmu obrony, zamiast zajmować się podstawowymi problemami. Co więcej, jedzenie, na które ludzie zwykle popijają, powoduje silne pragnienie. „Nasz mózg bardzo dobrze przystosowuje się do niektórych chemikaliów lub leków, a próg tolerancji na nie staje się coraz większy”, powiedziała. Oznacza to, że musimy spożywać coraz więcej tego samego jedzenia, aby osiągnąć ten sam efekt.

Ponadto efekty mogą być silniejsze u osób podatnych na depresję. Ich mózgi są nastawione na uzależniające zachowania. Kluczem do uniknięcia tego cyklu jest świadomość tych pragnień i znalezienie zdrowszych sposobów radzenia sobie ze stresem. Dietetycy podali następujące rady, aby unikać ciągłego cyklu jedzenia i depresji:

Przewiduj pory dnia, kiedy masz ochotę na jedzenie. Pearlman sugeruje zaplanowanie działania w tych momentach, aby odwrócić swoją uwagę. Może to być coś w rodzaju rozmowy z przyjacielem, oglądania programu telewizyjnego lub ćwiczeń.

Trzymaj pod ręką zdrowe posiłki i przekąski. Jeśli masz dostępne zdrowe opcje, zmniejszy to pokusę sięgania po coś szybkiego, ale mniej zdrowego, kiedy czujesz się zestresowany.

Przestrzegaj dobrze zbilansowanego planu żywieniowego, który jest bogaty w witaminy, minerały i błonnik pokarmowy. Będzie to promowało zdrowy mikrobiom jelitowy, co z kolei pomoże w absorpcji i trawieniu składników odżywczych i doprowadzi do lepszej funkcji komórkowej.

Unikaj modnych diet. Wiele popularnych diet – takich jak przerywany post, keto i diety płynne – jest niezrównoważonych i restrykcyjnych, co może przestawić nas na nieuporządkowane jedzenie.

Uczyń swój dom „bezpiecznym miejscem”. Nie warto przechowywać niezdrowej żywności w domu, aby nie była ona łatwo dostępna, gdy pojawi się apetyt.

W razie potrzeby zasięgnij profesjonalnej pomocy. „Jeśli ktoś z depresją wykazuje oznaki nieuporządkowanego jedzenia, powinien natychmiast zasięgnąć profesjonalnej porady, aby uzyskać kontrolę nad swoimi zachowaniami” – powiedział Lentzke. Ten profesjonalista może być doradcą, psychologiem, specjalistą zdrowia psychicznego, czy dietetykiem.

