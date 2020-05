Czy liście rabarbaru są bezpieczne do spożycia?

Liście rabarbaru są uważane za niejadalne ze względu na wysokie stężenie kwasu szczawiowego. W rzeczywistości zarówno łodygi, jak i liście zawierają kwas szczawiowy, ale liście mają znacznie wyższą zawartość. Kwas szczawiowy jest naturalną substancją występującą w wielu roślinach, w tym w zielonych liściach, owocach, warzywach, orzechach, nasionach i kakao. Rabarbar zawiera około 570–1900 mg szczawianu na 100 gramów. Liście zawierają najwięcej szczawianu, stanowiąc 0,5–1,0 proc. liścia.

Zatrucie liśćmi rabarbaru

Zbyt duża ilość szczawianu w organizmie może prowadzić do stanu zwanego hiperoksalurią, kiedy nadmiar szczawianu jest wydalany z moczem. Może to również prowadzić do akumulacji kryształów szczawianu wapnia w narządach. W nerkach może to prowadzić do powstawania kamieni nerkowych i ostatecznie do niewydolności nerek. Objawy łagodnego zatrucia liśćmi rabarbaru obejmują wymioty i biegunkę, które ustępują w ciągu kilku godzin. Poważniejsza toksyczność szczawianowa powoduje ból gardła, trudności w przełykaniu, nudności, wymioty (czasami z krwią), biegunkę i ból brzucha. Bardzo poważne objawy obejmują niewydolność nerek, drętwienie, drgania mięśni i skurcze. Chociaż doniesienia o zatruciach są rzadkie, najlepiej unikać jedzenia liści rabarbaru, szczególnie jeśli masz jakiekolwiek schorzenia, które zwiększają ryzyko wystąpienia kamieni nerkowych.

