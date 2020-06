Czy warto dodawać kolagen do kawy?

Kolagen jest gęstym, nierozpuszczalnym i włóknistym białkiem występującym w kościach, mięśniach, skórze i ścięgnach. Stanowi jedną trzecią całkowitej masy białka w ciele. Chociaż istnieje wiele rodzajów kolagenu, 80-90% znajduje się w:

Typ I: skóra, ścięgna, więzadła, kość, zębina i tkanki śródmiąższowe

Typ II: chrząstka w całym ciele, oko

Typ III: skóra, mięśnie i naczynia krwionośne.

Z wiekiem twoje ciało wytwarza mniej kolagenu, co powoduje strukturalny spadek gęstości tkanek skóry i kości. Może to prowadzić do zmarszczek i osłabienia chrząstki stawowej. Jednym z potencjalnych sposobów przeciwdziałania temu procesowi jest zwiększenie spożycia kolagenu z pokarmów takich jak rosół gotowany na kościach lub użycie suplementu kolagenowego.

Czytaj także:

Czy kawa rzeczywiście wspomaga trawienie? Eksperci nie są przekonani

Rodzaje suplementów kolagenowych

Kolagen można uzyskać z diety, ale bardziej wymiernym sposobem na zwiększenie spożycia jest przyjęcie go w formie suplementu. Suplementy kolagenowe pochodzą z różnych źródeł, chociaż najczęściej są to wieprzowina, bydło i źródła morskie. Są to głównie kolageny typu 1. Dostępne są również wegańskie suplementy kolagenowe, dzięki postępowi w technologii, w której wykorzystuje się genetycznie zmodyfikowane drożdże i bakterie.

Większość suplementów kolagenowych ulega hydrolizie w peptydy, co oznacza, że ​​już się rozpadły. Ułatwia to organizmowi trawienie i włączenie do tkanki łącznej. Większość suplementów kolagenowych występuje w postaci proszku lub płynów. Wiele osób woli odmianę bez smaku, ponieważ można ją dodawać do żywności i napojów bez wpływu na smak.

3 potencjalne korzyści

Podczas uzupełniania kolagenu istnieje kilka potencjalnych korzyści, których ludzie mogą oczekiwać. 3 najważniejsze wspierane naukowo efekty suplementacji kolagenu:

1. Może poprawić stan cery

Biorąc pod uwagę, że twoje ciało produkuje mniej kolagenu w miarę starzenia się, wpływa to na elastyczność skóry i nawodnienie, potencjalnie prowadząc do wzrostu zmarszczek.

Niektóre osoby biorą suplementy kolagenu, aby przeciwdziałać temu procesowi, a niektóre badania potwierdzają te twierdzenia. Na przykład jedno badanie wykazało, że przyjmowanie doustnych suplementów kolagenu poprawia elastyczność skóry, nawilżenie i gęstość. Popularne są również płyny i kremy kolagenowe, choć według danych nie wydają się tak skuteczne jak suplementy doustne. Zatem suplementacja białkiem kolagenowym może pomóc zmniejszyć oznaki starzenia, takie jak zmarszczki i przesuszenie.

2. Może złagodzić ból stawów

Chrząstka otaczająca twoje stawy składa się z włókien kolagenowych. Wraz ze spadkiem poziomu kolagenu w skórze i wraz z wiekiem dochodzi do zmian strukturalnych w chrząstce w całym ciele. Może to prowadzić do bólu stawów w niektórych przypadkach z powodu zapalenia stawów, stanu charakteryzującego się zapaleniem stawów.

Niektóre badania wykazały, że przyjmowanie suplementu kolagenowego może złagodzić objawy bólu stawów spowodowanego zapaleniem stawów. Tak więc, jeśli odczuwasz ból stawów, suplementacja białkiem kolagenowym może zapewnić pewną ulgę.

3. Może zapobiegać utracie kości wraz ze starzeniem się

Twoje kości składają się również z włókien białka kolagenowego. Gdy produkcja kolagenu maleje z wiekiem, masa kostna powoli maleje, potencjalnie prowadząc do chorób kości, takich jak osteoporoza.

Niektóre badania wykazały, że suplementy kolagenu mogą pomóc w zapobieganiu rozpadowi kości i powiązanym chorobom. Jeśli odczuwasz zmniejszoną gęstość mineralną kości, suplementy kolagenu – wraz z odpowiednim spożyciem wapnia, witaminy D i fosforu – mogą być opłacalną inwestycją, aby pomóc w utrzymaniu masy kostnej.

Czytaj także:

Czy można pić kawę na pusty żołądek? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

Dodanie kolagenu do kawy?

Różnym trendom towarzyszy wzrost popularności suplementów kolagenowych, w tym dodawanie peptydów kolagenowych do kawy. Wielu uważa to za idealny sposób na włączenie większej ilości kolagenu do swojej diety.

Ze względu na raczej neutralny smak, bezsmakową wersję można łatwo dodać do żywności i napojów bez przeszkód. Jednak pewnie zastanawiasz się, czy dodanie kolagenu do kawy lub innych gorących napojów może negatywnie wpłynąć na te białka.

Czy kolagen jest niszczony przez ciepło?

Podczas dodawania kolagenu do kawy głównym problemem może być wpływ wyższych temperatur na jakość suplementu. Zasadniczo białka poddane działaniu wysokich temperatur lub roztworów kwasowych i zasadowych ulegają denaturacji, co zmienia nieznacznie ich strukturę. Jest to ważne, ponieważ peptydy kolagenowe są zwykle wytwarzane przez wystawienie skór zwierząt na kwaśny lub zasadowy roztwór w celu uwolnienia kolagenu. Następnie skóry gotuje się w wodzie o temperaturze do 88ºC, aby dalej ekstrahować peptydy kolagenowe. Oznacza to, że suplementy kolagenu na rynku są w formie zdenaturowanej lub lekko strawionej, co poprawia ich wchłanianie w przewodzie pokarmowym.

Mimo to, jeśli białka kolagenu są narażone na jeszcze wyższe temperatury, może wystąpić proces zwany degradacją, dodatkowo rozkładając białko. W tym momencie białko może nie działać tak samo, co czyni suplement bezużytecznym. W jednym badaniu narażającym białka kolagenowe na temperatury 150-420 ºC zaobserwowano, że ich początkowa degradacja nastąpiła w około 150 ºC.

Jednak kawa jest zazwyczaj parzona w temperaturze 90-96ºC czyli znacznie niższym zakresie temperatur. Dodanie suplementu kolagenowego prawdopodobnie nie wpłynie na jakość preparatu.

Czytaj także:

Lubisz pić kawę? A czy wiesz, ile tak naprawdę ma kalorii?Czytaj także:

O jakiej porze dnia najlepiej pić kawę? Odpowiedź nie jest tak oczywista