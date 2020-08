Jaką żywność jedzą wyznawcy Buddy? Wady i zalety diety buddyjskiej

Siddhartha Gautama, czyli „Budda”, założył buddyzm w V-IV wieku p.n.e. we wschodniej części Indii. Dziś jest to religia (lub jak niektórzy sądzą filozofia) praktykowany na całym świecie. Wyznanie to pociąga za sobą określone zasady żywieniowe, nazywane ogólnie dietą buddyjską.

Na świecie istnieje kilka form buddyzmu, w tym mahajana, therawada i wadżrajana. Każdy typ ma nieco inne interpretacje nauk Buddy, szczególnie jeśli chodzi o praktyki żywieniowe. Niektórzy buddyści mogą pościć lub powstrzymywać się od spożywania zwierząt, alkoholu i niektórych warzyw. Chociaż nie wszyscy buddyści są wegetarianami, wielu decyduje się na dietę wegetariańską lub laktowegetariańska. Jaką żywność jedzą buddyści? Żywność, którą można jeść Nabiał: jogurt, twarożek i mleko

Zboża: chleb, płatki owsiane, komosa ryżowa i ryż

Owoce: jabłka, banany, jagody, winogrona, pomarańcze i brzoskwinie

Warzywa: brokuły, pomidory, fasolka szparagowa, ogórek, cukinia, szparagi, papryka

Warzywa skrobiowe: ziemniaki, kukurydza, groszek i maniok

Rośliny strączkowe: ciecierzyca, fasola, fasola pinto, czarna fasola i soczewica

Orzechy: migdały, orzechy włoskie, pekan i pistacje

Oleje: oliwa z oliwek, olej lniany i olej rzepakowy Żywność, której należy unikać: Mięsa: wołowina, cielęcina, wieprzowina i jagnięcina

Ryby: łosoś, śledź, dorsz, tilapia, pstrąg i tuńczyk

Jaja i drób: jajka, kurczak, indyk, kaczka, przepiórka, bażant

Ostre warzywa i przyprawy: cebula, czosnek, szczypiorek, por

Alkohol: piwo, wino i napoje spirytusowe Zalety diety buddyjskiej Dieta buddyjska opiera się głównie na żywieniu roślinnym. Jest bogata w owoce, warzywa, orzechy, nasiona, produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe i ziarna, ale może również zawierać pewne produkty zwierzęce. Ta dieta dostarcza ważnych związków, takich jak przeciwutleniacze, fitochemikalia, witaminy, minerały i błonnik, które są związane ze zmniejszonym ryzykiem chorób serca, cukrzycy typu 2 i niektórych rodzajów raka. Oprócz tych korzyści zdrowotnych przestrzeganie diety roślinnej lub wegetariańskiej może również przynieść korzyści dla całej sylwetki. Jedno z badań wykazało, że buddyści, którzy stosowali dietę wegetariańską przez 11–34 lat, mieli mniej tkanki tłuszczowej niż ci, którzy stosowali dietę przez 5–10 lat ⁠– i nawet mniej tłuszczu niż ci, którzy stosowali ją przez 3–4 lata. Wady diety buddyjskiej Diety wegetariańskie, które ograniczają spożycie mięsa, mogą powodować niedobór niektórych składników odżywczych, jeśli nie są odpowiednio zaplanowane – nawet jeśli dopuszczają jaja i nabiał. Badania wykazały, że laktowegetarianie buddyjscy spożywają kalorie w ilości podobnej do katolików jedzących mięso. Jednak mają wyższe spożycie kwasu foliowego, błonnika i witaminy A oraz mniej białka i żelaza. W konsekwencji często mają niższy poziom żelaza i witaminy B12. Niski poziom tych składników odżywczych może powodować anemię, stan charakteryzujący się brakiem przenoszących tlen czerwonych krwinek. Oprócz żelaza i witaminy B12, inne składniki odżywcze, których może brakować osobom na diecie buddyjskiej, obejmują witaminę D, kwasy tłuszczowe omega-3 i cynk.