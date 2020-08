8 korzyści zdrowotnych wynikających ze spożywania winogron

Winogrona zawierają kilka ważnych składników odżywczych i silnych związków roślinnych, które są korzystne dla zdrowia. Chociaż zawierają cukier, mają niski indeks glikemiczny i nie wydają się zwiększać poziomu cukru we krwi. Przeciwutleniacze zawarte w winogronach, takie jak resweratrol, zmniejszają stan zapalny i mogą pomóc chronić przed rakiem, chorobami serca i cukrzycą. Winogrona są łatwe do włączenia do diety w formie świeżej, mrożonej, jako sok lub wino.

Jakie korzyści zdrowotne daje jedzenie winogron?

1. Zawierają składniki odżywcze, zwłaszcza witaminy C i K. Jedna szklanka (151 gramów) winogron dostarcza ponad jedną czwartą RDI witaminy K, rozpuszczalnej w tłuszczach witaminy niezbędnej do krzepnięcia krwi i zdrowych kości. Są również dobrym źródłem witaminy C, niezbędnego składnika odżywczego i silnego przeciwutleniacza niezbędnego dla zdrowia tkanki łącznej.

2. Wysoka zawartość przeciwutleniaczy może zapobiegać chorobom przewlekłym. Winogrona są bogate w wiele silnych związków przeciwutleniających. W rzeczywistości w tym owocu zidentyfikowano ponad 1600 korzystnych związków roślinnych. Najwyższe stężenie przeciwutleniaczy znajduje się w skórce i nasionach. Z tego powodu większość badań na winogronach została przeprowadzona przy użyciu ekstraktów z nasion lub skórki.

3. Związki roślinne mogą chronić przed niektórymi rodzajami raka. Resweratrol, jeden ze związków występujących w tym owocu, został dobrze przebadany pod kątem zapobiegania i leczenia raka. Wykazano, że chroni przed rakiem, zmniejszając stan zapalny, działając jako przeciwutleniacz i blokując wzrost i rozprzestrzeniania się komórek rakowych w organizmie.

4. Związki zawarte w winogronach i czerwonym winie mogą chronić przed chorobami serca. Winogrona mogą pomóc obniżyć ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Dzieje się tak, ponieważ związki znajdujące się w winogronach zmniejszają wchłaniania cholesterolu.

5. Winogrona mogą obniżyć poziom cukru we krwi i chronić przed cukrzycą. Chociaż winogrona są bogate w cukier, mają niski indeks glikemiczny. Dodatkowo związki zawarte w winogronach mogą chronić przed wysokim poziomem cukru we krwi.

6. Związki roślinne znajdujące się w winogronach mogą chronić przed powszechnymi chorobami oczu. Dodatkowo winogrona zawierają przeciwutleniacze: luteinę i zeaksantynę. Kilka badań wykazało, że związki te pomagają chronić oczy przed uszkodzeniem przez niebieskie światło.

7. Winogrona zawierają wiele składników odżywczych ważnych dla zdrowia kości, w tym wapń, magnez, fosfor i witaminę K. Badania na szczurach wykazały, że winogrona mogą działać ochronnie na kości, ale potrzebne są badania na ludziach, aby potwierdzić te korzyści.

8. Mogą spowolnić proces starzenia się i promować długowieczność. Wykazano, że resweratrol w winogronach aktywuje geny związane z wolniejszym starzeniem się i dłuższą żywotnością.

Czytaj także:

Owoce mocno drożeją. Za jabłka płacimy ponad dwa razy tyle, co przed rokiem