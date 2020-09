Quiz: Ile tak naprawdę wiesz na temat kalorii? Sprawdź się!

Wiele osób rozpoczyna swoje odchudzanie od obcięcia kalorii. Niestety, często dokonujemy drastycznej redukcji, która powoduje nieustanny głód i efekt jo-jo. Drastyczne ograniczenie kalorii w rzeczywistości spowalnia metabolizm i sprawia, że trudniej jest schudnąć. Bezpieczne jest zredukowanie łącznej liczby o ok. 500 kalorii. Jest to jednak wartość orientacyjna. Warto skorzystać z kalkulatorów dostępnych w siedzi, by obliczyć swoje podstawowe zapotrzebowanie kaloryczne. Najlepszym sposobem na sukces w odchudzaniu, jest stworzenie niewielkiego deficytu kalorycznego i dokonywanie mądrych wyborów żywieniowych.

Szybkie fakty dotyczące kalorii

Kalorie są niezbędne dla zdrowia człowieka. Ważne jest dostarczenie ich odpowiedniej ilości.

Każdy potrzebuje innej ilości energii, w zależności od wieku, płci, wzrostu i poziomu aktywności.

Pokarmy bogate w energię, ale o niskiej wartości odżywczej dostarczają tzw. pustych kalorii.

Pora dnia, o której dana osoba je, może wpływać na efektywne wykorzystanie kalorii przez organizm.

1 kcal to 1000 cal.

