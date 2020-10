Kiedy zacząć przyjmować witaminę D? Czy to już?

Witamina D jest bardzo ważna dla naszego zdrowia. Nie tylko chroni przed osteoporozą i wzmacnia szkliwo zębów, ale także ma duży wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego. Liczne badania dowodzą także związku pomiędzy odpowiednim poziomem witaminy D w organizmie oraz działaniem układu immunologicznego, a także związku tej witaminy ze zmniejszeniem ryzyka zachorowania na nowotwory. Kiedy zacząć przyjmować witaminę D?

Czy trzeba suplementować witaminę D?

Od dłuższego czasu słyszymy, że suplementacja witamin nie zawsze ma pozytywny wpływ na zdrowie. Reklamy kuszą nas nowymi preparatami i obiecują wyjątkowe efekty ich stosowania, ale jak jest naprawdę? Prawda zależy od rodzaju suplementu, jednak w przypadku witaminy Dsuplementacja jest często jedynym sposobem na uzupełnienie jej niedoborów. W diecie przeciętnego Polaka brakuje dobrych źródeł witaminy D. Co więcej, nawet z pozoru zdrowa żywność, nie zawsze dostarcza do naszego organizmu jej optymalne ilości. W efekcie szacuje się, że ponad połowa (niektóre źródła podają, że nawet 80%) Polaków cierpi z powodu niedoborów „witaminy słońca”. Ma to związek z pogodą, która w okresie jesienno-zimowym oraz wczesną wiosną nie zapewnia nam odpowiedniej ilości słońca. Jeżeli do naszej skóry nie docierają promienie słoneczne, to organizm nie może wytworzyć niezbędnej mu do prawidłowego funkcjonowania witaminy D.

Kto powinien przyjmować witaminę D?

W największym stopniu niedobory witaminy D dotyczą seniorów (wraz z wiekiem zdolności do wytwarzania witaminy D w skórze się zmniejszają), osób spędzających całe dnie w zamkniętych pomieszczeniach, osób, które ze względu na ograniczenia nie mogą wyjść z domu oraz osób pracujących w nocy. Zwiększone zapotrzebowanie na witaminę D występuje też u osób otyłych, przyjmujących leki ograniczające wchłanianie tłuszczów, niektórych osób przewlekle chorych, osób z ciemną karnacją, kobiet ciężarnych i karmiących piersią, niemowląt, dzieci i młodzieży w okresie intensywnego wzrostu, a także osób, które cierpią na schorzenia zaburzające wchłanianie związków odżywczych.

Najmniejszym ryzykiem niedoborów witaminy D obciążone są osoby, które pracują na zewnątrz i spędzają dużo czasu na słońcu niezależnie od pogody. Jednak i w tym przypadku, w sezonie jesienno-zimowym brak słońca sprzyja niedoborom tej cennej witaminy, powodując m.in. osłabienie kości i zębów oraz obniżenie nastroju.

Od kiedy brać witaminę D?

W zawiązku z powyższym witaminę D poza sezonem letnim powinna przyjmować zdecydowana większość osób. Aby przekonać się, czy suplementacja jest konieczna, warto wykonać badanie krwi, które pozwoli nie tylko określić poziom witaminy D w organizmie, ale także ułatwi dobór jej odpowiedniej dawki. Ważne: szkodliwy dla zdrowia jest nie tylko niedobór witaminy D, ale także jej nadmiar w organizmie!

Specjaliści zalecają suplementację witaminy D od września do kwietnia, czyli przez cały sezon jesienno-zimowy oraz wczesną wiosną. Zalecenia te dotyczą większości osób, jednak zawsze powinniśmy wykonać badania, które pozwolą ocenić stan naszego zdrowia i pomogą dobrać optymalnie dopasowaną do naszych indywidualnych potrzeb dawkę witaminy D, bo dostępne na rynku suplementy i leki znacznie się od siebie różnią.

Ważne: witaminę D należy przyjmować po głównym posiłku; nie powinniśmy przyjmować suplementów i leków z witaminą D na czczo, bo może to zaburzać procesy jej wchłaniania.

Podsumowując, gdy za oknem zaczyna robić się szaro, zimno i dżdżysto, czas pomyśleć o wyborze odpowiedniego suplementu lub leku z witaminą D. Warto swój wybór skonsultować z lekarzem i poprzedzić go badaniem krwi w kierunku oznaczenia poziomu „witaminy słońca” w organizmie.