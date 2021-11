3 warzywa, które warto kupić jesienią od lokalnego rolnika

Zbliżający się koniec roku oznacza jedno: nadszedł czas, by w pełni cieszyć się jesiennymi zbiorami, które w tym czasie osiągają pełną dojrzałość. Wiele osób decyduje się na zakupy u lokalnych rolników, którzy do produkcji warzyw nie wykorzystują pestycydów. To rozsądny wybór, szczególnie jeśli kupujemy je w większych ilościach.

Na co skusić się tej jesieni?

1. Buraki

Pieczone, przecierane, a nawet spożywane na surowo buraki to wspaniały sposób na zwiększenie wartości odżywczych w diecie. Są najsłodsze, gdy są niedojrzałe, a ich cukier jest skoncentrowany. W miarę wzrostu t wchłaniania większej ilości składników odżywczych i minerałów, ich słodycz ustępuje, a smak staje się dojrzały.

Buraki można przechowywać przez zimę, przycinając je z zieleni, a następnie zamykając w perforowanej plastikowej torbie w lodówce do 3 miesięcy. Jeśli nie masz miejsca w lodówce, możesz je również zamrozić. Aby to zrobić, najpierw zapiecz je w piekarniku, w temperaturze 200° C przez 30–45 minut, aż będą bardzo miękkie. Wyjmij z piekarnika i pozwól burakom ostygnąć. Następnie obierz skórkę z buraków, zanurzając je pod zimną wodą, odciągając skórkę od miąższu rękami. Pokrój buraki na krążki i umieść w torebce, a następnie włóż do zamrażarki.

2. Słodkie ziemniaki

Te bogate w składniki odżywcze warzywa sprawdzają się w zupach, gulaszach i jako substytut ziaren w chłodniejsze miesiące. Najsłodsze bataty możemy zacząć wyciągać z ziemi w środku lata, ale użytkowe – te, które możemy przechowywać w naszych spiżarniach przez zimę – są gotowe do zbioru jesienią.

Aby przechowywać je w spiżarni, usuń wszelkie zabrudzenia, a następnie zawiń bataty w gazetę lub pergamin. Następnie ułóż je w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu. Alternatywnie możesz też zamrozić słodkie ziemniaki. Aby to zrobić, wyczyść i wyszoruj ziemniaki, a następnie gotuj przez 5–15 minut, aż będą miękkie. Pozostaw ziemniaki do ostygnięcia, a następnie rozgnieć je lub pokrój na krążki. Umieść w torbie i włóż do zamrażarki, usuwając jak najwięcej powietrza. Można mrozić do 12 miesięcy.

3. Rzepa

To niezbyt popularne warzywo, a skzoda. Rzepa jest niesamowicie odżywczym, mającym szerokie zastosowanie zdrowotne warzywem. Ma delikatny smak, dzięki czemu nadaje się do sałatek. Poszukaj odmian, które podczas żniw można znaleźć na targach rolników. Rzepa jest również dobrym substytutem ziemniaków w zupach i gulaszach.

Aby przechowywać ją dłużej, usuń nadmiar brudu ze skóry, a następnie zawiń w wilgotny, papierowy ręcznik. Trzymaj ją w szufladzie lodówki z burakami i marchewką przez okres do trzech miesięcy, sprawdzając okresowo i zmieniając ręcznik tak często, jak to konieczne.

