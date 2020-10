Niepozorne warzywo, które pomoże przy sezonowych alergiach. Wiedziałeś o tym?

Nie tylko zmiana całej diety, ale modyfikowanie spożywanych pokarmów może mieć znaczący wpływ na częstotliwość i nasilenie alergii. Usunięcie z diety pewnych pokarmów wyzwalających reakcję alergiczną może pomóc złagodzić objawy. Pomocna może być rezygnacja z niektórych surowych owoców (takich jak banany i pomarańcze), jeśli na przykład masz alergię na pyłki. Z kolei dodanie pewnych pokarmów do diety również może pomóc. Warto wykorzystać zalety buraka w radzeniu sobie z alergią na przykład dodając go do porannego smoothie.

Buraki na alergie? Tak jest!

Specjalistka podzieliła się własną historią.

– Miałam zatkane uszy i nos, co było ogromnym dyskomfortem. Dlatego dodałam buraki do mojego smoothie, aby zmniejszyć stan zapalny dzięki żywności – przyznała dietetyk. – Buraki mogą działać jako środek przeciwhistaminowy, który łagodzi stany zapalne, ponieważ jest bogatym źródłem antyoksydacyjnych betalain. Badania sugerują, że spożywane przez dłuższy czas betalainy mogą chronić przed stresem oksydacyjnym.

Buraki to nie jedyna żywność bogata w betalainy, która może złagodzić objawy alergii. Opuncja figowa (z której można zrobić sok) i czerwona pitaja również powinny być naprawdę pomocne w sytuacji kiedy mamy do czynienia z alergią. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się dodać buraki do swojego smoothie, możesz uprościć sprawę za pomocą sproszkowanych buraków czy innego składnika bogatego w betalainę. Wtedy swędzące, łzawiące oczy i ciągły katar staną się przeszłością. Czy jest lepszy sposób na ulgę w alergii?

