W Sylwestra baw się bez cukru! Podpowiadamy, jak przygotować zdrowe i bezcukrowe przekąski

Istotną częścią każdej imprezy jest nie tylko spotkanie z bliskimi, ale także to, co zostanie wówczas podane na stół. W tym roku, ponieważ imprezujemy na odległość, powinniśmy z jeszcze większą dbałością podejść do tematu przekąsek podczas naszych wirtualnych imprez za pośrednictwem komunikatorów wideo. Istnieją na to dobre sposoby. Jednym z nich jest zdecydowane ograniczenie spożycia alkoholu – wszak i tak pijemy za dużo w czasie pandemii – a drugim: ograniczenie spożycia cukru.

Przekąski bez cukru na Sylwestra? Jak najbardziej!

Niezależnie od powodu ograniczania spożycia cukru, ważne jest, aby pamiętać, że poza ciasteczkami i przetworzonym jedzeniem istnieje cały szereg produktów, które nadal możesz spożywać bez problemu i bez poczucia winy.

Odstawienia cukru nie powinniśmy traktować jako przymusu rezygnacji z niego. To po prostu oznacza, że nadszedł czas, aby znaleźć nowe ulubione przekąski! Możesz znaleźć inne smakołyki, które są równie dobre, jak typowe przekąski... jeśli nie lepsze.

Nie zapomnij też o dodatkach. Jeżeli stawiasz na dania na ciepło, na przykład pieczeń, do której podajesz sos żurawinowy, zamiast słodzić kwaśną żurawinę niezdrowym białym cukrem, spróbuj zamienić go na miód. Stwórz ponadto własne wersje alkoholowych koktajli, by zwiększyć ich wartość odżywczą.

Przekąski o niskiej zawartości cukru

Z teorii tyle, a oto przykłady, co może pojawić się na twoim imprezowym stole:

Prażone orzechy z przyprawami i popcorn bez masła

Niskocukrowe wersje ciast i ciastek słodzone ksylitolem lub stewią

Pikantne dania. Zamiast deserów postaw na przystawki!

Deski wędlin i serów

Jak pokonać głód cukru?

Największym wyzwaniem związanym ze spożywaniem produktów bez cukru w czasie jakiejkolwiek imprezy jest pokusa. Kiedy widzisz, jak wszyscy sięgają po kolejne porcje ciasta, może być trudno oprzeć się zjedzeniu choćby jednego cukierka – zwłaszcza jeśli masz naprawdę silną wewnętrzną pokusę zjedzenia cukru.

Dobrze wiemy, że w takich przypadkach nawet dźwięk otwierania paczki ciastek lub rozpakowywania czekolady wywołuje silne zachcianki. Jest na to prosta rada: zamiast tego spróbuj zjeść łyżkę masła orzechowego. Masło orzechowe ma naturalnie lekko słodką nutę smakową i jest tłuste, dzięki czemu może naprawdę zaspokoić zachciankę na cukier. Dokładnie tak: produkt ten zawiera tylko naturalne cukry obecne w samych orzechach. Zjedz łyżkę masła solo lub posmaruj nim wafelek ryżowy.

Na imprezach często sięgamy także po owoce. Obecnie są to zwykle mandarynki, ale popularne opcje to również winogrona, które łatwo się spożywa, bo nie wymagają krojenia, czy „koreczki” złożone z różnych owoców. Pamiętaj, że owoce zawierają również naturalne cukry. Owoce są bogate w składniki odżywcze, więc ogólnie przyjmuje się, że nie należy ich usuwać z diety, próbując zmniejszyć spożycie cukru. Ale jeśli faktycznie chcesz ograniczać cukier, sięgnij po owoce o niższej zawartości cukru i niskim indeksie glikemicznym.

Sztuczki niwelujące zachcianki

Miej pod ręką zdrowe przekąski, takie jak orzechy, grecki jogurt lub pikantne krakersy.

Pij kawę bez cukru (zamiast tego spróbuj stewii).

Pij dużo wody.

Przewiduj zachcianki, które pojawią się później w miarę upływu godzin imprezy.

Używaj technik odwracających uwagę. Spróbuj wspólnej zabawy z domownikami, śpiewaj, tańcz. Zaufaj, to działa!

„No spróbuj tego ciasta, bo się zmarnuje..”.

Oprócz walki z pragnieniem cukru, innym ważnym problemem, z którym należy się zmierzyć, gdy ograniczasz ten słodki, podstępny składnik w czasie imprez, jest presja ze strony rodziny i przyjaciół.

Niektórzy ludzie czują się winni, gdy jedzą słodki deser będąc w towarzystwie osoby, która ogranicza cukier. Inni próbują skłonić taką osobę do przyłączenia się do nich lub po prostu podrzucają jej na talerz słodkie rzeczy, nawet gdy mówi „nie”. To wywołuje poczucie winy... ale bez powodu. I nie trzeba jeść czegoś, by ucieszyć bliską osobę, choćby nawet napracowała się mocno nad jakimś ciastem. Bądź szczery w rozmowach z przyjaciółmi i rodziną o swoich wyborach. Warto im wyjaśnić, dlaczego to robisz.

Znalezienie równowagi

Nawet jeśli unikasz cukru, nadal możesz znaleźć sposoby na zrobienie i zjedzenie smacznych przekąsek. Możesz zamiast tego wybrać zdrowsze wersje imprezowych klasyków lub zdecydować się na pikantne dania.

Nie musisz całkowicie unikać słodyczy. Możesz po prostu ograniczyć ich ilość. Możesz także poszukać innych sposobów na spędzenie czasu z bliskimi – czy to w domu, czy poprzez wideokonferencję, które nie są związane z jedzeniem. Najważniejsze jest znalezienie równowagi.

