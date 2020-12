Odkryto sposób na zmniejszanie wchłaniania kalorii z ryżu

Ryż jest podstawą wielu diet na całym świecie – szczególnie w Azji i na Karaibach. Popularność ryżu wynika głównie z jego plastyczności; dobrze komponuje się z wieloma różnymi potrawami, jest dostępny i niedrogi bez względu na to, gdzie mieszkasz. Ryż nie jest bardzo kaloryczny, jednak bardziej popularna, biała odmiana ryżu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy niż w przypadku ryżu brązowego.

Jak zmniejszyć wchłanianie kalorii z ryżu?

Sudhair James z College of Chemical Sciences na Sri Lance odkrył prostą metodę, która manipuluje składem chemicznym skrobi w ryżu. Ugotował ryż, dodając olej kokosowy tuż po zagotowaniu wody w proporcji 3 procent wagi ryżu. Następnie ostawił ugotowany ryż do lodówki na 12 godzin. Dzięki temu przekształcił strawną skrobię w skrobię oporną, którą organizm dłużej przetwarza. Okazało się, że gotowanie ryżu z olejem kokosowym może zmniejszyć wchłanianie kalorii o 10-12%, a potencjalnie nawet o 50-60% po dalszych badaniach. Swoje wnioski przedstawił podczas National Meeting & Exposition of the American Chemical Society.

„Jako naukowcy wierzymy, że jeśli ta metoda będzie działać na innych odmianach ryżu, może to być ogromny przełom. Moglibyśmy obniżyć kaloryczność ryżu o 50 do 60 procent” – powiedział Sudhair James.

Ta technika gotowania i chłodzenia była badana już wcześniej w przypadku ziemniaków. Jest więc rozsądne, że zasada miałaby zastosowanie do ryżu. Konsekwencje tego mogą być znaczące w globalnej walce z otyłością i cukrzycą.

Gotowanie ryżu z olejem kokosowym

Jeśli chcesz przetestować metodę naukowców w domu, o to przepis na ugotowanie ryżu z olejem kokosowym.

Składniki:

1 szklanka białego ryżu

2 łyżeczki oleju kokosowego

1 i 3/4 szklanki wody

Sposób przygotowania:

W garnku zagotuj wodę.

Do garnka wlej olej kokosowy, a następnie ryż.

Przykryj, zmniejsz ogień i gotuj całość przez 20 do 25 minut.

Po ugotowaniu ostudź ryż, a następnie wstaw do lodówki na co najmniej 12 godzin. Jest to kluczowy krok w konwersji skrobi, więc upewnij się, że go nie pomijasz.

Na zdrowie!

