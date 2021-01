Błonnik reguluje pracę układu pokarmowego. Jedz te produkty, by uzyskać jeszcze lepszy efekt

Błonnik jest niezwykle ważny dla zachowania dobrego zdrowia układu pokarmowego. Nie jest trawiony w żołądku i w takiej postaci trafia do okrężnicy, gdzie odżywia przyjazne bakterie jelitowe, co prowadzi do różnych korzyści zdrowotnych.

Spożywanie niektórych rodzajów błonnika może również sprzyjać utracie wagi, obniżaniu poziomu cukru we krwi i zwalczaniu zaparć. Amerykańska Akademia Żywienia i Dietetyki zaleca spożywanie około 14 g błonnika na każde 1000 kalorii, które dostarczasz dziennie swojemu organizmowi. Przekłada się to na około 24 g błonnika w przypadku kobiet i 38 g w przypadku mężczyzn.

Co to jest błonnik?

Błonnik to ogólny termin odnoszący się do każdego rodzaju węglowodanów, których organizm nie może strawić. Fakt, że twój organizm nie wykorzystuje błonnika jako paliwa, nie czyni go mniej wartościowym dla organizmu.

Spożywanie błonnika pokarmowego może przynieść następujące korzyści:

Obniżenie poziomu cholesterolu . Obecność błonnika w przewodzie pokarmowym może pomóc zmniejszyć wchłanianie cholesterolu przez organizm. Jest to szczególnie ważne, jeśli zażywasz statyny, które są lekami obniżającymi poziom cholesterolu, i używasz suplementów błonnika, takich jak babka plesznik.

. Obecność błonnika w przewodzie pokarmowym może pomóc zmniejszyć wchłanianie cholesterolu przez organizm. Jest to szczególnie ważne, jeśli zażywasz statyny, które są lekami obniżającymi poziom cholesterolu, i używasz suplementów błonnika, takich jak babka plesznik. Poprawa masy ciała . Pokarmy bogate w błonnik, takie jak owoce i warzywa, mają zwykle mniej kalorii. Ponadto obecność błonnika może spowolnić trawienie, co sprawi, że na dłużej będziesz syty.

. Pokarmy bogate w błonnik, takie jak owoce i warzywa, mają zwykle mniej kalorii. Ponadto obecność błonnika może spowolnić trawienie, co sprawi, że na dłużej będziesz syty. Regulacja pracy przewodu pokarmowego . Osoby, które zmagają się z zaparciami lub ogólnie spowolnioną pracą przewodu pokarmowego, powinny dodać błonnik do swojej diety. Błonnik w naturalny sposób zwiększa objętość przewodu pokarmowego, ponieważ organizm go nie trawi. To stymuluje jelita.

. Osoby, które zmagają się z zaparciami lub ogólnie spowolnioną pracą przewodu pokarmowego, powinny dodać błonnik do swojej diety. Błonnik w naturalny sposób zwiększa objętość przewodu pokarmowego, ponieważ organizm go nie trawi. To stymuluje jelita. Lepsza kontrola poziomu cukru we krwi . Rozkład pokarmów bogatych w błonnik może potrwać dłużej. Pomaga to utrzymać stały poziom cukru we krwi, co jest szczególnie pomocne dla osób z cukrzycą.

. Rozkład pokarmów bogatych w błonnik może potrwać dłużej. Pomaga to utrzymać stały poziom cukru we krwi, co jest szczególnie pomocne dla osób z cukrzycą. Zmniejszenie ryzyka raka żołądka i jelit. Spożywanie odpowiedniej ilości błonnika może mieć działanie chroniące przed niektórymi typami raka, w tym rakiem okrężnicy. Istnieje wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. Niektóre rodzaje błonnika, takie jak pektyna w jabłkach, mogą mieć właściwości podobne do przeciwutleniaczy.

Błonnik może dać nam wiele korzyści zdrowotnych, ale ważne jest, aby stopniowo wprowadzać pokarmy zawierające ten składnik, aby uniknąć niepożądanych skutków, takich jak wzdęcia i gazy. Picie dużej ilości wody podczas zwiększania spożycia błonnika może również pomóc w powstrzymaniu tych objawów.

10 naturalnych pokarmów szczególnie bogatych w błonnik

Oto 10 pokarmów bogatych w błonnik. Są zdrowe, smaczne i sycą na długo.

Gruszki

Gruszka to popularny owoc, który jest zarówno smaczny, jak i pożywny. To jedno z najlepszych źródeł błonnika w owocach.



Zawartość błonnika: 3,1 g w 100 g gruszek.



Truskawki



Truskawki to pyszne, zdrowe owoce, które najlepiej smakują na świeżo.

Co ciekawe, są również jednymi z najbardziej odżywczych owoców. Mają dużą ilość witaminy C, manganu i różnych silnych przeciwutleniaczy.

Zawartość błonnika: 2 g w 100 g truskawek.



Awokado



Awokado to wyjątkowy owoc. Nie jest bogaty w węglowodany, za to zawiera dużo zdrowych tłuszczów.

Awokado jest bardzo bogate w witaminę C, potas, magnez, witaminę E i różne witaminy z grupy B. Ma też liczne korzyści zdrowotne.

Zawartość błonnika: 6,7 g w 100 g awokado.



Jabłka



Jabłka należą do najsmaczniejszych i najbardziej pożywnych owoców, jakie znamy. Są również stosunkowo bogate w błonnik. Nadają się do sałatek, koktajli i ciast.

Zawartość błonnika: 2,4 g w 100 g jabłek.



Maliny



Maliny są bardzo pożywne. Są wręcz naładowane witaminą C i manganem.

Zawartość błonnika: 6,5 g w 100 g malin.



Banany



Banany są dobrym źródłem wielu składników odżywczych, w tym witaminy C, witaminy B6 i potasu.

Zielony lub niedojrzały banan zawiera również znaczną ilość opornej skrobi, rodzaju niestrawnego węglowodanu, który działa jak błonnik.

Zawartość błonnika: 2,6 g w 100 g bananów.



Marchew



Marchew to warzywo korzeniowe, które jest smaczne, chrupiące i bardzo pożywne. Jest bogata w witaminę K, witaminę B6, magnez i beta-karoten, przeciwutleniacz, który przekształca się w witaminę A w organizmie. Wrzuć pokrojoną w kostkę marchewkę do następnej zupy warzywnej.

Zawartość błonnika: 2,8 g w 100 g marchwi.



Buraki



Buraki to warzywa korzeniowe bogate w ogrom różnych ważnych składników odżywczych, takich jak kwas foliowy, żelazo, miedź, mangan, potas.

Buraki są również pełne azotanów, które są składnikami odżywczymi, które mają różne korzyści związane z regulacją ciśnienia krwi i wydajnością ćwiczeń.

Zawartość błonnika: 2,8 g w 100 g buraków.



Brokuły



Brokuły to rodzaj warzyw z rodziny krzyżowych i jeden z najbardziej odżywczych pokarmów na świecie. Są pełne witaminy C, witaminy K, kwasu foliowego, witamin z grupy B, potasu, żelaza i manganu. Zawiera przeciwutleniacze i silne składniki odżywcze zwalczające raka.

Brokuły są również stosunkowo bogate w białko w porównaniu z większością warzyw.

Zawartość błonnika: 2,6 g w 100 g brokułów.



Karczochy



Karczoch to warzywo jest bogate w wiele składników odżywczych i jedno z najlepszych źródeł błonnika na świecie.

Zawartość błonnika: 5,4 g w 100 g karczochów.Czytaj też:

