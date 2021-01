Wrzucasz cytrynę do herbaty? Sprawdź, czy to bezpieczne

Herbata to doskonały sposób na rozgrzanie się zimą. A co w niej kochamy najbardziej? Pyszne cytryny, które dodają cytrusowy posmak i dostarczają mnóstwo witaminy C. Jednak istnieje pewien problem: cytryny mogą zawierać pozostałości pestycydów, które nie pozostają bez wpływu na zdrowie.

Pestycydy na skórkach cytryn

Hodowcy cytrusów na całym świecie traktują cytryny i inne uprawy cytrusów pestycydami, aby zwalczać szkodniki grożące zdziesiątkowaniem całych upraw. Dlatego większość owoców cytrusowych ma na skórce pewien poziom pozostałości pestycydów. Niedawne badanie, w którym pobrano próbki owoców cytrusowych z różnych miejsc w Europie wykazało pozostałości pestycydów na 95% próbkach skórek.

Chociaż Amerykańskie Krajowe Centrum Informacji o Pestycydach (NPIC) stwierdza, że „pozostałości pestycydów w spożywanej przez nas żywności podlegają ścisłej regulacji”, warto zachować ostrożność. Szczególnie że badania wykazały również wiele innych zanieczyszczeń na skórkach cytrusów, w tym Salmonellę i E. coli. NPIC stwierdza przy tym, że „żadna metoda mycia nie jest w 100% skuteczna w usuwaniu wszystkich pozostałości pestycydów”.

Czy dodawać cytrynę do herbaty?

Nie ma powodu, aby nie cieszyć się cytryną w herbacie, ale warto zmniejszać ryzyko spożycia pestycydów przez pozbywanie się jej skórki. Bezpiecznym rozwiązaniem będzie wyciskanie cytryny bezpośrednio do napoju. Oczywiście taka metoda może nie zapobiegać całkowicie przedostawaniu się zanieczyszczeń do napoju, jednak ogranicza znacznie to ryzyko. Jeśli lubisz widok plasterka cytryny pływającego w herbacie, po prostu obierz go ze skórki. Zamawiając herbatę w restauracji, poproś o kawałki cytryny na talerzyku. Wiele miejsc w taki właśnie sposób podaje cytrynę, zamiast wrzucać ją bezpośrednio do szklanki.

