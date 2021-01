Zupa z kurkumą – prozdrowotna mikstura na cukrzycę, demencję i raka

Jedzenie zup to świetny sposób na zwiększenie ilości warzyw i błonnika w diecie oraz nawodnienie organizmu. Zdrowe składniki i przeciwzapalne przyprawy w zupie mogą wyleczyć przeziębienie i grypę. Złagodzą również szereg innych objawów chorób wywoływanych przez stany zapalne.

Przepis na zupę z kurkumy i soczewicy

Składniki:

1 łyżeczka kurkumy w proszku

1 1/2 szklanki mleka kokosowego

2 jabłka

1 1/2 łyżeczki cynamonu

2 szklanki czerwonej soczewicy

1 łyżeczka oleju kokosowego

1 łyżeczka kminku

2-3 szklanki gorącej wody

1 cebula

1 łyżeczka soli

czarny pieprz

Sposób przygotowania:

Opłucz czerwoną soczewicę obficie zimną wodą. Pozwól soczewicy całkowicie się odsączyć. Cebulę pokrój w drobną kostkę. Rozpuść olej kokosowy w garnku i podsmaż cebulę, aż będzie miękka i złocista. Zetrzyj jabłka na tarce. Dodaj jabłka wraz z kurkumą do garnka i gotuj przez 2 minuty, często mieszając. Dodaj wodę i zwiększ moc palnika. Gdy zupa się zagotuje, zmniejsz ogień i dodaj soczewicę. Duś pod przykryciem przez ok. 15 minut. Dodaj mleko kokosowe, resztę przypraw i gotuj dalej, aż soczewica będzie miękka, około 10-20 minut. Podawaj na ciepło.

Dlaczego zupa z kurkumy jest zdrowa?

Sekret działania tej zupy tkwi w jej prozdrowotnych składnikach. Zalicza się do nich:

Kurkuma

Ta złota przyprawa to silny środek przeciwzapalny. Kurkuma łagodzi dolegliwości żołądkowo-jelitowe związane z zespołem jelita drażliwego i innymi zaburzeniami trawienia. Inne korzyści obejmują: zwiększanie energii, uwalnianie gazów, poprawę trawienia, regulację miesiączki, rozpuszczanie kamieni żółciowych, zapobieganie infekcjom oraz leczenie skaleczeń, oparzeń i siniaków. Kurkuma najlepiej sprawdza się w połączeniu z olejem kokosowym i czarnym pieprzem.

Mleko kokosowe

Mleko kokosowe zawiera żelazo, magnez, fosfor, potas, miedź, mangan, selen i zdrowe tłuszcze. Selen odgrywa rolę w funkcjonowaniu tarczycy i układu odpornościowego. Może również zapobiegać chorobom serca, rakowi, astmie, niepłodności męskiej i reumatoidalnemu zapaleniu stawów. Kwas laurynowy znajdujący się w oleju kokosowym i mleku może ograniczać aktywność komórek raka okrężnicy poprzez wywoływanie stresu oksydacyjnego. Ma również właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i gojące rany.

Jabłka

Jabłka są niezwykle zdrowe i wszechstronne w użyciu. Wypełnione witaminą C mogą doprowadzić do wzrostu i naprawy tkanek we wszystkich częściach ciała, pomagając w produkcji kolagenu. Badania pokazują, że jabłka zmniejszają ryzyko raka płuc dzięki wysokiemu poziomowi kwercetyny. Ten flawonoid zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, astmy i cukrzycy. Większość składników odżywczych znajduje się w skórce jabłek, dlatego nie należy ich obierać.

Soczewica

Ta wysokobiałkowa roślina strączkowa występuje w odmianie żółtej, zielonej, czarnej i czerwonej. Jest łatwa w gotowaniu i niedroga. Jej odżywcze składniki pomagają zmniejszyć otyłość, cukrzycę, choroby serca i ogólną śmiertelność, jednocześnie zwiększając energię i utrzymując zdrową wagę. Błonnik w soczewicy poprawia poziom cholesterolu we krwi, stabilizuje ciśnienie i obniża ryzyko chorób serca i udaru mózgu. Błonnik doskonale działa na jelita, poprawiając trawienie i wspomagając regularne wypróżnienia.

