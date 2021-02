Zaskakujące korzyści zdrowotne fioletowych ziemniaków

Pochodzące z Ameryki Południowej fioletowe ziemniaki zawdzięczają swoją nazwę ciemnofioletowej barwie. Praktyczna zasada dotycząca owoców i warzyw jest taka, że im głębszy i bogatszy kolor, tym bardziej odżywcza jest zawartość. Fioletowy ziemniak nie jest wyjątkiem od tej reguły. Jest szczególnie bogaty w przeciwutleniacze zwane antocyjanami, które pomagają zwalczać stan zapalny.

Jak smakuje fioletowy ziemniak?

Fioletowy ziemniak smakuje niezwykle podobnie do standardowych ziemniaków o białym miąższu. Ma lekko orzechowy smak i bardziej kremową konsystencję w porównaniu z tradycyjnymi ziemniakami. Dzięki temu jest idealny do pieczenia, gotowania i smażenia na patelni. Jest pyszny w połączeniu z różnymi ziołami i czosnkiem, a po ugotowaniu ma bardziej kremową konsystencję. Skórka fioletowego ziemniaka jest bogata w witaminę C i zawiera dużo polifenoli i potasu, dzięki czemu jest bardzo zdrowa.

Korzyści z jedzenia fioletowych ziemniaków

Fioletowe ziemniaki mają właściwości zwalczające raka

Jedno z badań laboratoryjnych wykazało, że antocyjany z fioletowych ziemniaków mogą pomóc w zapobieganiu rakowi jelita grubego poprzez zabijanie złośliwych komórek. Ponadto stwierdzono, że frakcje antocyjanów pomagają zapobiegać mutacji komórek i przekształcaniu się w komórki rakowe.

Fioletowe ziemniaki pomagają obniżyć ciśnienie krwi

Badanie z 2012 roku wykazało, że jedzenie fioletowych ziemniaków obniża ciśnienie krwi. Jest to prawdopodobnie spowodowane ich działaniem na naczynia włosowate oraz wysokim stężeniem innego fitochemicznego związku zwanego kwasem chlorogenowym. Spożywanie fioletowych nie spowodowało przy tym przyrostu masy ciała uczestników badania.

Fioletowe ziemniaki mogą poprawiać funkcje poznawcze

Jedzenie fioletowych ziemniaków może mieć pozytywny wpływ na mózg. Naukowcy odkryli, że antocyjany z ziemniaków o fioletowym miąższu mogą pomóc zmniejszyć stan zapalny mózgu i poprawić funkcje pamięci. Wykazano, że antocyjany wspierają regenerację mózgu po udarze, zwiększając ilość niektórych białek, które naprawiają uszkodzoną tkankę mózgową.

Fioletowe ziemniaki poprawiają zdrowie jelit

Badanie z 2016 roku wykazało, że antocyjany znajdujące się w fioletowych ziemniakach mogą pomóc poprawić mikrobiotę jelitową. Dzieje się to poprzez zwiększenie liczby korzystnych probiotyków wspomagających trawienie. Mają one właściwości prebiotyczne, które działają jak „pożywienie” dla probiotyków (zdrowych bakterii jelitowych).

Fioletowe ziemniaki mogą poprawić stan wątroby

Związki zawarte w fioletowych ziemniakach mają korzystny wpływ na wątrobę. Według czasopisma Food and Chemical Toxicology, ekstrakty z fioletowego ziemniaka pomogły zmniejszyć blizny w tkankach wątroby i zmniejszyć jej stan zapalny.

