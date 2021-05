Prosty przepis na sorbet miodowo-brzoskwiniowy. Palce lizać!

Lodowy sorbet to dokonały sposób na uzyskanie pysznego deseru bez ciężkiej śmietanki czy dodatku cukru. Przygotowując go samodzielnie, mamy kontrolę nad zawartymi składnikami i jakością produktów. Przepis na sorbet miodowo-brzoskwiniowy jest niezwykle prosty. Wystarczy połączy ze sobą kilka składników, a następnie zmiksować je na gładką masę. Można dodać do niego również trochę alkoholu.

Domowy sorbet miodowo-brzoskwiniowy

Składniki

1 kilogram mrożonych brzoskwiń

1/4 szklanki miodu (płynnego)

1/2 łyżeczki ekstraku z wanilii

szczypta soli

Sposób przygotowania

1. Przełóż mrożone brzoskwinie z zamrażarki do lodówki, by lekko się rozmroziły. Wystarczy ok. pół godziny.

2. Do kielicha robota kuchennego lub blendera przełóż brzoskwinie, miód, ekstrakt waniliowy i szczyptę soli.

3. Blenduj składniki na gładką masę.

4. Podawaj natychmiast z małych miseczkach.

5. Sorbet możesz polać np. syropem daktylowym.

Sposób z dodatkiem alkoholu

Jeśli chcesz podkręcić smak sorbetu, dodaj do niego odrobinę alkoholu. Doskonale sprawdzi się np. margharita. Wystarczy wlać 1/3 szklanki do blendera i zmiksować z resztą składników. Pamiętaj jednak, że takiego sorbetu nie powinny jeść dzieci.

