Jedyna wskazówka żywieniowa, której potrzeba, aby przygotować zdrowy posiłek

Chcesz zdrowo schudnąć? Odrzuć katorżnicze diety. Szczerze mówiąc, jest tylko jedna wskazówka żywieniowa, której potrzebujesz, aby przygotować zdrowy posiłek. Okazuje się, że zachowanie określonych proporcji na talerzu to prosty sposób, by zachować zdrowie i szczupłą sylwetkę. Jak to zrobić?

Zdrowe proporcje na talerzu – białko, błonnik, warzywa i owoce

Przygotuj posiłek, korzystając z następującego wzoru:

1/2 talerza – warzywa lub owoce

1/4 talerza – chude białko

1/4 talerza – węglowodany bogate w błonnik lub pełne ziarno

Ta szczególna formuła dostarcza organizmowi trzech makroskładników, których potrzebuje, aby poczuć się sytym: białka, węglowodanów bogatych w błonnik i zdrowych tłuszczów.

Jak przygotować zdrowy talerz krok po kroku

1. Zacznij od białka. Białko jest jedną z najważniejszych części posiłku, ponieważ pomaga w utrzymaniu sytości i lepszą kontrolą masy ciała. Dobre źródła chudego białka, które warto uwzględnić w diecie, obejmują kurczaka, ryby, owoce morza, jajka, chudą wołowinę i steki karmione trawą, indyk, tofu, wieprzowinę, a nawet fasolę i rośliny strączkowe.

2. Zwróć uwagę na błonnik. Pochodzi z różnych źródeł na talerzu, ale większość bierze się z określonych węglowodanów lub z pełnego ziarna. Źródła węglowodanów bogatych w błonnik obejmują skrobiowe warzywa (ziemniaki, dynia) pełnoziarniste produkty chlebowe, brązowy ryż, płatki owsiane, komosa ryżowa, orzechy, nasiona i inne. Błonnik pomaga organizmowi w trawieniu i sytości i jest najlepszym składnikiem do regularnego spożywania w celu utraty wagi.

3. Uzupełnij talerz warzywami lub owocami. Powinny zajmować aż połowę miejsca! Owoce i warzywa to najlepsze źródła mikroelementów, których potrzebujesz w swojej diecie, w tym witamin i minerałów. Szukaj warzyw niezawierających skrobi (w tym warzyw liściastych) i ulubionych świeżych owoców.

* Nie zapomnij o włączeniu zdrowego tłuszczu do diety. W większości przypadków oleje spożywcze, których używasz, dostarczają zdrowych tłuszczów do posiłków, ale są też inne źródła tłuszczu, takie jak owoce morza, awokado, a nawet masło orzechowe.

Ta konkretna formuła jest zaleceniem amerykańskiego Center for Nutrition Policy & Promotion USDA MyPlate. Powstała w celu poprawy odżywiania i dobrego samopoczucia organizacja realizuje swoją misję od 1994 roku.

Czytaj też:

Ogródek warzywny zapewnia dostęp do świeżych warzyw i ziół. Kiedy go założyć?