W ten sposób rozprzestrzeniają się bakterie jelitowe. Badania mikrobiomu

Do niezwykłych odkryć doszli naukowcy z Norwich Research Park wraz z Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) w Niemczech.

„Analizując w czasie badania od różnych osób i nakładając je na dane geograficzne, od gospodarstwa domowego przez całe kraje, zidentyfikowaliśmy grupy szczepów bakteryjnych, które wykazują różne strategie rozprzestrzeniania się. To pokazało bardzo różne wzorce utrzymywania się u żywiciela, regionalne rozprzestrzenianie się i geograficzne rozmieszczenie setek gatunków bakterii” – powiedział współautor badań, prof. Peer Bork.

Badania nad mikrobiomem jelitowym

Zespół naukowców wykorzystał technikę zwaną metagenomiką do analizy strategii ewolucyjnych bakterii w ludzkim jelicie. Metagenomika to badanie wszystkich genów z wielu różnych organizmów w populacji. Jeśli chodzi o mikrobiom jelitowy człowieka, proces ten nie tylko dostarcza szczegółowych informacji o obecnych szczepach bakterii, ale także wskazuje na zdolności tych różnych szczepów do utrzymania jelit w dobrym stanie.

3 strategie rozprzestrzeniania bakterii

Na podstawie analizy próbek kału zespół zbadał metagenomy z ponad 2000 próbek od dorosłych i niemowląt. Odkryto trzy główne strategie rozprzestrzeniania się leżące u podstaw utrzymywania się bakterii jelitowych człowieka. Dane pochodzą z wcześniej opublikowanych badań dotyczących zmian mikrobiomu w czasie, przy czym każda osoba dostarczała średnio 2-3 próbki w odstępie kilku miesięcy.

Szczególna grupa bakterii

Analiza wykazała szczególną grupę bakterii, które zostały nazwane „wytrwałymi”. Są one wyjątkowo dobrze przystosowane do przetrwania w ludzkich jelitach. Na przykład przechodziły na inne źródła żywienia, gdy gospodarz przechodził przez niemowlęctwo i dorosłość. Jednak mogą być one wyniszczone przy użyciu antybiotyków, szczególnie w przypadku używania niewłaściwych.

„Nasza analiza pokazuje, że większość szczepów bakterii obecnych w mikrobiomie jest bardzo uporczywa – a szanse na przetrwanie szczepu przez co najmniej rok wynoszą ponad 90 procent” – powiedział dr Falk Hildebrand.

