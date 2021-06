7 niedrogich pokarmów, które mają wysoką zawartość składników odżywczych

Nie od dziś wiadomo, że zdrowa żywność jest naturalna. Warzywa, owoce, kasze, pełne ziarno, czy roślinne źródła białka powinny być podstawą naszej diety. Nieprzetworzone, bez dodatku cukru, dostarczają do organizmu drogocennych składników odżywczych. Dodatkowo mają działanie profilaktyczne, obniżając ryzyko wielu chorób.

Mitem jest także, że zdrowa żywność musi być droga. Owszem, różnorodne sklepy z ekologiczną żywnością potrafią mieć nawet dwa razy wyższe ceny, jednak nawet w supermarketach znajdziemy wartościowe produkty. Serwis Real Simple stworzył listę produktów, które są stosunkowo takie, a zarazem bardzo odżywcze.

Tanie i zdrowe produkty, które warto jeść

Jogurt grecki



Zwykły jogurt grecki to niedrogi i wszechstronny sposób na uzyskanie jednej z trzech porcji nabiału potrzebnych każdego dnia. W produktach mlecznych znajdują się dwa ważne składniki – wapń i potas, oraz sporo białka. Wskutek działania bakterii w jogurcie wytwarza się kwas mlekowy, dzięki któremu zachowuje on świeżość i nie wymaga dodawania sztucznych konserwantów.



Jajka



Niewiele produktów spożywczych jest tak niedrogich i pożywnych jak jajka. Duże jajko zawiera ok/ 6 gramów białka oraz witaminę D, selen, cynk, jod, kwas foliowy i inne witaminy z grupy B, witaminę A i cholinę. Jajka dobrze komponują się również z innymi pokarmami bogatymi w składniki odżywcze, takimi jak warzywa i produkty pełnoziarniste.



Ciecierzyca



Ciecierzyca to doskonałe źródło białka i błonnika, wykorzystywane głównie w kuchni wegetariańskiej i wegańskiej. Jako zdrowe źródło witamin, minerałów i błonnika, ciecierzyca może oferować wiele korzyści dla organizmu. Jej cena jest wyjątkowo niska, zarówno w postaci suszonej jak i puszek z zalewą.



Szpinak



Szpinak z całą pewnością można zaliczyć do grona produktów spożywczych, które mają wspaniały wpływ na zdrowie. Jedna szklanka surowego szpinaku zawiera 7 kalorii, niecały gram białka i 30 mg wapnia. Ponadto w szpinaku znajdziemy też żelazo, magnez, potas, witaminę A, mnóstwo kwasu foliowego, witaminę K, błonnik, fosfor i tiaminę. Szpinak można wyhodować samodzielnie, co znacząco zmniejsza jego koszt.



Płatki owsiane



Niesłodzone płatki owsiane to niedrogi sposób na uzyskanie spektrum witamin i minerałów, takich jak żelazo, magnez, cynk, selen i witaminy z grupy B. Są również bogate w błonnik i zawierają 5 gramów białka roślinnego. Obecny w owsie jest beta-glukan pomaga promować zdrowy i różnorodny mikrobiom oraz chroni przed innymi chorobami.



Mrożonki



Mrożone owoce i warzywa są pożywne tak samo, jak świeże i zazwyczaj bardziej przystępne cenowo. Dania mrożone nie są polecane zarówno dla osób na diecie, jak i osób, które nie muszą na co dzień liczyć kalorii. Warto wypełnić nimi zamrażalnik i jak najczęściej wykorzystywać je w trakcie gotowania.Czytaj też:

