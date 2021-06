Korzyści zdrowotne płynące z jedzenia czereśni, których nie znałeś

Czereśnie uznawane są za jedne z najlepszych owoców sezonu letniego. Ich właściwości prozdrowotne cenione są przez ludzi na całym świecie. Chociaż dla większości z nas są tylko zwykłą, letnią przekąską, warto uświadomić sobie ich moc korzyści zdrowotnych.

Korzyści ze spożywania czereśni

1. Duża zawartość odżywcza

Te niepozorne owoce mają imponującą wartość odżywczą. Jedna szklanka zawiera aż 1,5 grama białka, 3 gramy błonnika oraz mnóstwo witamin i składników odżywczych. Ponieważ w większości składają się z wody, stanowią idealną przekąskę w upalne dni, szczególnie dla osób dbających o linię.

2. Doskonałe działanie na cerę

Jedzenie czereśni może pomóc złagodzić stany zapalne i stres oksydacyjny w ciele. Wszystko za sprawą przeciwutleniaczy, takich jak kwas elagowy, antocyjany i witamina C. Ponieważ stres oksydacyjny uszkadza nasze komórki, odgrywa dużą rolę w procesie starzenia i może nawet prowadzić do drobnych zmarszczek. Dodanie czereśni do swojej diety pomoże temu przeciwdziałać.

3. Pomoc w regulacji ciśnienia krwi

Czereśnie zawierają związki polifenolowe, które zostały powiązane z lepszym poziomem ciśnienia krwi. Według lekarzy pomagają poszerzyć i rozluźnić nasze naczynia krwionośne, dzięki czemu krew może przepływać wydajniej. Wysokie ciśnienie krwi jest z kolei powiązane z ryzykiem zawału serca i udaru. Warto więc włączyć jedzenie czereśni do profilaktyki sercowo-naczyniowej.

4. Obniżanie ryzyka demencji

Czereśnie zawierają antocyjany – klasę przeciwutleniaczy polifenolowych, które wiązane są z lepszym funkcjonowaniem mózgu i umiejętnością zapamiętywania. Zasadniczo jedzenie czereśni może pomóc zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby mózgu w przyszłości. Co ciekawe, antocyjany nadają również owocom ciemnoczerwony kolor.

5. Działanie antynowotworowe

Wracając do związków polifenolowych, które pomagają regulować ciśnienie krwi, niektóre badania sugerują także ich korzyści przeciwnowotworowe. Wykazały to m.in. publikacje w Nutrition and Cancer oraz Journal of Functional Foods. Chociaż same czereśnie nie zminimalizują ryzyka raka, mogą pomóc w jego obniżaniu, wraz z innymi elementami zdrowego stylu życia.

6. Pomoc w zasypianiu

Mało osób zdawało sobie sprawę, że czereśnie zawierają melatoninę – hormon kontrolujący cykl snu i czuwania. Dodanie do diety większej ilości pokarmów bogatych w melatoninę, takich jak czereśnie, jest dobrym sposobem na uzyskanie głębokiego, zdrowego snu – tak bardzo potrzebnego nam w dzisiejszych czasach.

