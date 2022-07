Woda z cytryną na czczo – właściwości, fakty i mity

Woda z cytryną to prosty sposób na nawodnienie organizmu i dostarczenie mu codziennej dawki witaminy C. Zalety picia wody z cytryną są ogromne, a sok z połówki cytryny może znacząco poprawić nasze samopoczucie i wesprzeć wiele procesów zachodzących w organizmie. Napój pomaga uzupełnić niedobory wody w organizmie, poprawić odporność, wspomóc trawienie i pozbyć się toksyn z organizmu. Aby jednak tak działał, trzeba pić go regularnie.

Ile witaminy C ma cytryna?

Cytryna to owoc, który ma sporą zawartość witaminy C, choć nie najwyższą spośród wszystkich owoców. Dla przykładu, więcej witaminy C niż cytrusy mają porzeczki lub... papryka. Nie wszystkie owoce i warzywa bogate w witaminę C są jednak dostępne jesienią i zimą, a cytrynę znajdziemy w sklepach zawsze. Warto po nią sięgać, bo witamina C w niej zawarta świetnie uszczelnia naczynia krwionośne, wspomagając naturalne zdolności obronne organizmu. W sezonie jesienno-zimowym może wspierać układ odpornościowy i zmniejszać ryzyko infekcji.

W cytrynie znajduje się około 50 mg witaminy C. To sporo, ponieważ dzienne zapotrzebowanie na kwas askorbinowy wynosi około 1 mg na kg masy ciała. U kobiety ważącej 50 kg cytryna jest w stanie zaspokoić dzienne zapotrzebowanie na witaminę C.

Czy picie wody z cytryną jest zdrowe?

Picie wody z cytryną niesie szereg korzyści zdrowotnych. Nie tylko znakomicie nawadnia organizm, ale również oczyszcza go, uszczelnia naczynia krwionośne i pobudza układ trawienny do pracy. Warto rozpoczynać dzień od szklanki wody z cytryną, bo może to znacznie poprawić nasze samopoczucie, a także poprawić kondycję układu trawiennego. Regularne picie wody z cytryną m.in. eliminuje problem zaparć i dolegliwości żołądkowo-jelitowych.

Woda z cytryną – właściwości napoju

Woda z cytryną ma same zalety, a picie ciepłej wody z cytryną może przynieść szereg korzyści zdrowotnych:

wypicie szklanki wody z cytryną nawadnia organizm

woda z cytryną wspomaga trawienie

zmniejsza wydzielanie żółci

może powodować obniżenie ciśnienia krwi

wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego

redukuje ryzyko chorób układu krążenia

niweluje wolne rodniki

zmniejsza ryzyko kamieni nerkowych

Picie wody na cytrynach może być pomocne przy utracie nadmiaru kilogramów. Chociaż nie zastąpi dobrego posiłku lub ćwiczeń, może pomóc schudnąć. Picie wody podczas posiłku zmniejsza ilość spożywanego pokarmu. Dodatkową korzyścią jest zmniejszenie apetytów i pomaga w trawieniu. Kolejna przewaga może przyjść na myśl. Picie codziennej szklanki lemoniady usuwa toksyczne odpady i bakterie.

Szklanka wody z cytryną skutecznie redukuje poziom stresu

Woda z cytryną na czczo świetnie wpływa również na pracę układu nerwowego. Może łagodzić napięcia i redukować poziom stresu. Wszystko za sprawą ożywczych nut zapachowych, które znakomicie nas relaksują i odprężają. Co ciekawe, cytryna to owoc, który zawiera jony ujemne, ułatwiające redukcję stresu i zmniejszające zmęczenie. Warto zatem sięgać po nią jak najczęściej!

Woda z cytryną na czczo odkwasza organizm

Woda z cytryną może pomóc w odkwaszeniu organizmu. Osoby, które spożywają duże ilości produktów mącznych, wysoko przetworzonych dań czy cukru, z pewnością mają zakwaszony organizm. Aby przywrócić równowagę metaboliczną, należy nie tylko jeść więcej warzyw i owoców oraz sięgnąć po kasze, ale przede wszystkim dużo pić i oczyszczać organizm. Woda z cytryną to dobry wybór, przywracający równowagę kwasowo-zasadową.

Woda z cytryną na czczo wspomaga trawienie

Szklanka wody z cytryną to świetny sposób na pobudzenie do pracy układu trawiennego. Sok zawarty w cytrynie przywraca równowagę w układzie pokarmowym, a także pomaga zmniejszyć zgagę i niestrawność. Osoby, które cierpią na nawracające dolegliwości żołądkowo-jelitowe lub ból żołądka, powinny częściej pić wodę z cytryną.

Woda z cytryną ułatwia odchudzanie

Dzięki temu, że woda z cytryną działa oczyszczająco na organizm, może wspomóc trawienie i przyspieszyć odchudzanie. Wspierając układ trawienny, ułatwia oczyszczanie organizmu ze zbędnych produktów przemiany materii i w ten sposób zapobiega odkładaniu się dodatkowej tkanki tłuszczowej czy powstawaniu złogów w jelitach. Osoby, które pragną zrzucić kilka zbędnych kilogramów, powinny zaczynać dzień od szklanki ciepłej wody z cytryną. Znakomicie to rozbudza metabolizm, dodaje energii i usprawnia procesy trawienne.

Pomaga usunąć kamienie nerkowe

Właściwości moczopędne wody z cytryną sprzyjają oczyszczaniu nerek. Pomaga to zachować je w dobrej kondycji, a także chroni przed powstawaniem kamieni nerkowych. Woda z cytryną zapobiega wiązaniu wapnia i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób nerek. Co ciekawe, z badań naukowców wynika, że sok z cytryny może nawet redukować już istniejące kamienie nerkowe! Osoby, które cierpią na kamicę nerkową, powinny zatem dbać o odpowiednie nawodnienie i często sięgać po cytrynę.

Woda z cytryną wzmacnia układ odpornościowy

Cytryna wspiera pracę układu odpornościowego, a także zmniejsza stany zapalne w organizmie. Regularne picie wody z cytryną pomaga dostarczyć odpowiednią ilość witaminy C do organizmu, wzmocnić go i zmniejszyć ryzyko wystąpienia infekcji oraz stanów zapalnych. Kwas askorbinowy zawarty w cytrynie dodatkowo ma właściwości antyoksydacyjne, chroniąc organizm przed działaniem wolnych rodników i stanowiąc naturalną profilaktykę przed rozwojem chorób cywilizacyjnych oraz chorób nowotworowych.

Woda z cytryną to doskonałe źródło antyoksydantów

Woda z cytryną zawiera przeciwutleniacze i antyoksydanty, dlatego chroni organizm przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i wolnych rodników. Kwas askorbinowy zawarty w cytrynie uczestniczy w procesach regeneracyjnych komórek i dzięki temu może chronić je przed uszkodzeniami. Działanie witaminy C jest tak silne, że niekiedy stosuje się ją pomocniczo u pacjentów cierpiących na choroby onkologiczne.

Po witaminę C z pewnością powinni sięgać mieszkańcy dużych miast, w których powietrze jest zanieczyszczone, a organizm i skóra chłoną duże ilości toksyn oraz szkodliwych pyłów. Witamina C redukuje ich szkodliwy wpływ na organizm i poprawia jego funkcjonowanie, wspiera także naturalną barierę ochronną skóry.

Dobroczynny wpływ wody z cytryną na naszą skórę

Wysoka zawartość antyoksydantów w cytrynie sprzyja zachowaniu dobrej kondycji skóry. Uszczelniając naczynka, poprawia ich stan, zapobiegając ich pękaniu oraz kruszeniu się. Witamina C zawarta w cytrynie rozjaśnia skórę, przywracając jej blask i odpowiedni koloryt. Dodaje energii oraz rozświetla ją.

Sok z cytryny może zmniejszać zmarszczki i działać antybakteryjnie. Świetnie zmniejsza plamy pigmentacyjne i rozjaśnia blizny, reguluje produkcję sebum i bierze udział w produkcji kolagenu. Picie wody z cytryną może szybko i skutecznie poprawić kondycję skóry!

Woda z cytryną na ból gardła

Woda z cytryną, zwłaszcza ciepła, może także przynieść ulgę przy podrażnieniu śluzówki gardła i bólu gardła. Warto ją pić, zwłaszcza z dodatkiem miodu, by wspierać organizm w walce z infekcją. Ciepła woda ułatwia przełykanie i łagodzi ból, a miód i cytryna wspierają naturalne procesy odpornościowe, sprzyjając powrotowi do zdrowia. Woda z cytryną pomaga również zachować zdrowie jamy ustnej.

Zalety picia wody z cytryną

Picie na czczo wody z cytryną to dobry nawyk, który poprawia samopoczucie oraz funkcjonowanie organizmu. Poprawia funkcjonowanie układu pokarmowego, łagodzi zgagę, likwiduje zaparcia i wzdęcia. Pobudza metabolizm, dzięki czemu ułatwia trawienie i odchudzanie.

Witamina C, zawarta w cytrynie, uszczelnia naczynia krwionośne, poprawia zdolności obronne organizmu, dzięki czemu chroni go przed infekcjami i wirusami. Warto wodę z cytryną włączyć na stałe do swojej diety już w okresie letnim, dzięki czemu wzmocnimy organizm przed jesiennym sezonem grypowym. Po wakacjach można ją wzbogacić w dodatek imbiru i miodu.

Korzyści z picia wody na czczo

Dobrze nawadnia – FAKT

Woda z cytryną to dobry sposób, by nawodnić organizm. Zawiera więcej elektrolitów niż czysta woda, dlatego warto pić ją na czczo, by uzupełnić płyny po nocy.

Rozkręca metabolizm – FAKT

Szklanka wody z cytryną wypita o poranku pomoże pobudzić trawienie i przyspieszy pracę układu pokarmowego. Warto ją pić przed śniadaniem, by dobrze zacząć dzień i pobudzić żołądek do pracy.

Pobudza – FAKT

Woda o kwaskowatym smaku działa pobudzająco, dlatego niektórym osobom jest w stanie zastąpić poranną kawę. Nie da się zaprzeczyć, że szklanka chłodnej wody, wyostrza zmysły i doskonale orzeźwia. Dodatkowo poprawia pamięć i koncentrację!

Pomaga pozbyć się toksyn – FAKT

Picie wody pomaga oczyścić organizm ze złogów i toksyn. Wspomaga pracę nerek i filtrowanie szkodliwych substancji. Nie każdy zdaje sobie z tego, że codzienne picie na czczo wody z cytryną może pomóc usunąć kamienie nerkowe. Kwas cytrynowy zapobiega odkładaniu się złogów wapiennych i powstawaniu kamieni.

Poprawia urodę – FAKT

Poranny rytuał nie tylko wykazuje wiele właściwości zdrowotnych, ale również... kosmetycznych. Woda z cytryną rozjaśnia cerę, pomaga pozbyć się przebarwień, nadaje skórze witalności i blasku. Wystarczy pić codziennie rano szklankę wody, by wyglądać piękniej!

Doskonale syci – MIT

O wodzie z cytryną krąży mit, że potrafi doskonale zapełnić żołądek i nadać uczucie sytości. To nieprawda – być może po wypiciu szklanki wody z cytryną zjemy mniejsze śniadanie, ale nie ma to nic wspólnego z uczuciem sytości. Cytryna nie zawiera tyle błonnika, żeby nas nasycić. Po prostu woda częściowo wypełnia żołądek, przez co zjadamy mniej.

Zakwasza organizm – MIT

Ze względu na to, że cytryna jest kwaśna i zawiera kwas cytrynowy, niektórzy sądzą, że może zakwaszać organizm. Tak nie jest – cytryna ma właściwości alkalizujące, czyli zasadowe. Działa więc w drugą stronę i pomaga zachować równowagę w organizmie.

Działa antynowotworowo – MIT

Ze względu na działanie antyoksydacyjne i zwalczające wodne rodniki, uważa się, że woda z cytryną może działać przeciwnowotworowo. Choć woda ma wiele wartości zdrowotnych, nie jest to w żaden sposób udokumentowane, by mogła zapobiegać nowotworom.

Podnosi IQ – MIT

Nieprawdą jest również to, że picie na czczo wody z dodatkiem cytryny może podnieść nasz iloraz inteligencji. Płyn może poprawić naszą zdolność koncentracji, ale wynika to wyłącznie z prawidłowego nawodnienia organizmu. Jeśli dbamy o właściwą podaż płynów, organizm lepiej funkcjonuje, a skutkiem tego jest większa ilość energii i szybsze działanie.

Woda z cytryną – jak przygotować?

Przygotowanie wody z cytryną jest banalnie proste. Aby zrobić szklankę ożywczego i energetyzującego napoju, wystarczy wycisnąć sok z połówki cytryny i dodać go do szklanki wody. Wypicie napoju z cytryną rano skutecznie budzi organizm i nadaje energii. Może działać nawet bardziej pobudzająco niż kawa!

Do szklanki wody z cytryną można dodać odrobinę miodu, by pozbyć się kwaśnego smaku. Napój można wzbogacić także o listki mięty czy plastry pomarańczy.

Temperatura wody nie powinna być zbyt wysoka, by nie zniszczyć dobroczynnego działania owocu. Warto zatem sięgać po przegotowaną i letnią wodę, można również dodawać cytrynę do zimnej wody. Taki napój będzie miał większe właściwości pobudzające.

Jak często pić wodę z cytryną?

Wodę z cytryną można pić na czczo każdego ranka tuż po przebudzeniu, ale można po nią sięgać również w ciągu dnia. Taki napój neutralizuje kwaśne produkty przemiany materii, wspomaga trawienie, a woda z cytryną usuwa toksyny. Jeśli zastanawiasz się, co daje picie wody z cytryną, to wiedz, że są to same zalety!

