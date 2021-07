Czy woda z cytryną na czczo jest zdrowa? Fakty i mity

Woda z cytryną to prosty sposób na nawodnienie organizmu i dostarczenie mu codziennej dawki witaminy C. Napój pomaga uzupełnić niedobory wody w organizmie, poprawić odporność, wspomóc trawienie i pozbyć się toksyn z organizmu. Aby jednak tak działał, trzeba pić go regularnie.

Korzyści zdrowotne z picia wody z cytryną

Picie na czczo wody z cytryną to dobry nawyk, który poprawia samopoczucie oraz funkcjonowanie organizmu. Poprawia funkcjonowanie układu pokarmowego, łagodzi zgagę, likwiduje zaparcia i wzdęcia. Pobudza metabolizm, dzięki czemu ułatwia trawienie i odchudzanie.

Witamina C, zawarta w cytrynie, uszczelnia naczynia krwionośne, poprawia zdolności obronne organizmu, dzięki czemu chroni go przed infekcjami i wirusami. Warto wodę z cytryną włączyć na stałe do swojej diety już w okresie letnim, dzięki czemu wzmocnimy organizm przed jesiennym sezonem grypowym. Po wakacjach można ją wzbogacić w dodatek imbiru i miodu.

Korzyści z picia wody na czczo

Dobrze nawadnia – FAKT

Woda z cytryną to dobry sposób, by nawodnić organizm. Zawiera więcej elektrolitów niż czysta woda, dlatego warto pić ją na czczo, by uzupełnić płyny po nocy.

Rozkręca metabolizm – FAKT

Szklanka wody z cytryną wypita o poranku pomoże pobudzić trawienie i przyspieszy pracę układu pokarmowego. Warto ją pić przed śniadaniem, by dobrze zacząć dzień i pobudzić żołądek do pracy.

Pobudza – FAKT

Woda o kwaskowatym smaku działa pobudzająco, dlatego niektórym osobom jest w stanie zastąpić poranną kawę. Nie da się zaprzeczyć, że szklanka chłodnej wody, wyostrza zmysły i doskonale orzeźwia. Dodatkowo poprawia pamięć i koncentrację!

Pomaga pozbyć się toksyn – FAKT

Picie wody pomaga oczyścić organizm ze złogów i toksyn. Wspomaga pracę nerek i filtrowanie szkodliwych substancji. Nie każdy zdaje sobie z tego, że codzienne picie na czczo wody z cytryną może pomóc usunąć kamienie nerkowe. Kwas cytrynowy zapobiega odkładaniu się złogów wapiennych i powstawaniu kamieni.

Poprawia urodę – FAKT

Poranny rytuał nie tylko wykazuje wiele właściwości zdrowotnych, ale również... kosmetycznych. Woda z cytryną rozjaśnia cerę, pomaga pozbyć się przebarwień, nadaje skórze witalności i blasku. Wystarczy pić codziennie rano szklankę wody, by wyglądać piękniej!

Doskonale syci – MIT

O wodzie z cytryną krąży mit, że potrafi doskonale zapełnić żołądek i nadać uczucie sytości. To nieprawda – być może po wypiciu szklanki wody z cytryną zjemy mniejsze śniadanie, ale nie ma to nic wspólnego z uczuciem sytości. Cytryna nie zawiera tyle błonnika, żeby nas nasycić. Po prostu woda częściowo wypełnia żołądek, przez co zjadamy mniej.

Zakwasza organizm – MIT

Ze względu na to, że cytryna jest kwaśna i zawiera kwas cytrynowy, niektórzy sądzą, że może zakwaszać organizm. Tak nie jest – cytryna ma właściwości alkalizujące, czyli zasadowe. Działa więc w drugą stronę i pomaga zachować równowagę w organizmie.

Działa antynowotworowo – MIT

Ze względu na działanie antyoksydacyjne i zwalczające wodne rodniki, uważa się, że woda z cytryną może działać przeciwnowotworowo. Choć woda ma wiele wartości zdrowotnych, nie jest to w żaden sposób udokumentowane, by mogła zapobiegać nowotworom.

Podnosi IQ – MIT

Nieprawdą jest również to, że picie na czczo wody z dodatkiem cytryny może podnieść nasz iloraz inteligencji. Płyn może poprawić naszą zdolność koncentracji, ale wynika to wyłącznie z prawidłowego nawodnienia organizmu. Jeśli dbamy o właściwą podaż płynów, organizm lepiej funkcjonuje, a skutkiem tego jest większa ilość energii i szybsze działanie.

Czytaj też:

Limonka: do koktajli, drinków i... na ukojenie nerwów. Przepis na lemoniadęCzytaj też:

Co jeść, by najlepiej nawodnić organizm latem? 10 warzyw i owoców, w których jest najwięcej wodyCzytaj też:

Pizza arbuzowa – hit letnich deserów. Sprawdź, jak ją przygotować