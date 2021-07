10 najlepszych produktów z zawartością witaminy K

Witamina K jest niezbędną witaminą, której organizm używa do wspomagania krzepnięcia krwi, tworzenia zdrowych kości i utrzymania silnego serca.

Dwa rodzaje witaminy K

Istnieją dwa rodzaje witaminy K: witamina K-1 i witamina K-2. Witamina K-1 występuje w większej liczbie produktów spożywczych i jest szczególnie bogata w zielone warzywa i oleje niektórych roślin. Witamina K-2 znajduje się tylko w kilku źródłach zwierzęcych i niektórych sfermentowanych warzywach.

Witamina K należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K) i potrzebuje go, aby się wchłonąć. Osoby, które są na diecie niskotłuszczowej powinny upewnić, że nie mają niedoboru tłuszczu oraz tej grupy witamin.

Witamina K – niedobory

Bez witaminy K organizm nie może produkować protrombiny, czynnika krzepnięcia niezbędnego do krzepnięcia krwi i metabolizmu kości. Chociaż we krwi jest wiele różnych czynników, biorących udział w procesie krzepnięcia, to witamina K pełni jedną z głównych ról. Niedobór witaminy K występuje rzadko, ale w ciężkich przypadkach może wydłużać czas krzepnięcia, prowadząc do nadmiernego krwawienia, a nawet krwotoku zagrażającego życiu.

Lista produktów z najwyższą zawartością witaminy K

Jarmuż



Pół szklanki gotowanego jarmużu dostarcza aż 443% ZDS (zalecanego dziennego spożycia) na porcję. W 100 gramach znajdziemy 817 µg (mikrogramów), co stanowi 681% ZDS.



Boćwina



W 100 gramach surowej boćwiny szwajcarskiej znajdziemy 830 µg witaminy K, co daje 692% ZDS.



Szpinak



1 szklanka surowego szpinaku dostarcza 145 µg, co zapewnia 121% ZDS. W 100 gramach znajdziemy 483 µg (402% ZDS).



Brokuły



Pół szklanki ugotowanych brokułów dostarcza 110 µg witaminy K, a 100 gramów: 141 µg – czyli 118% ZDS.



Brukselka



Analogicznie pół szklanki ugotowanej brukselki to 109 µg witaminy K, a 100 gramów 140 µg (117% ZDS).



Fasolka szparagowa



Pół szklanki ugotowanej fasolki szparagowej dostarcza 30 µg (25% ZDS), a 100 gramów 48 µg (40% ZDS) witaminy K.



Kiwi



Jeden owoc pokrywa 23% ZDS, dostarczając 28 µg witaminy K. W 100 gramach znajdziemy 40 µg (34% ZDS).



Śliwki



Wystarczy 5 sztuk, aby zjeść 28 µg witaminy K (24% ZDS). 100 gramów to już 60 µg.



Awokado



Połowa owocu średnio zawiera 21 µg (18% ZDS). W 100 gramach znajdziemy 21 µg (18% ZDS).



Groszek



Pół szklanki gotowanego, zielonego groszku dostarcza 21 µg witaminy K. Jedząc 100 gramów, dostarczymy 26 µg, czyli 22% ZDS.Czytaj też:

Jarmuż kontra szpinak: co ma więcej składników odżywczych?