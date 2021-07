10 produktów z najwyższą zawartością krzemu

Krzem to pierwiastek, który odpowiada za dobrą kondycję organizmu i za jego prawidłowe funkcjonowanie. Znany jest z tego, że dobroczynnie wpływa na stan włosów, skóry i paznokci, sprawiając, że skóra jest gładka, a włosy i paznokcie zdrowe, mocne i lśniące. Co warto wiedzieć o krzemie?

Czym jest krzem?

Krzem to pierwiastek, którego dzienne zapotrzebowanie wynosi 20-30 mg. To wystarczy, by organizm dobrze funkcjonował i prawidłowo pracował. Kobiety często potrzebują jednak nieco więcej mikroelementu – związane jest to z przemianami hormonalnymi, które dzieją się w ich organizmach.

Jakie pełni funkcje?

Krzem to jeden ze składników, które budują tkankę łączną. To sprawia, że bierze udział w budowie naczyń zastawek serca, skóry, kości, ścięgien, dlatego bywa nazywany pierwiastkiem życia.

Oprócz tego odpowiada za piękny wygląd włosów, skóry i paznokci. Przeciwdziała starzeniu się skóry, sprzyja zatrzymywaniu wody w naskórku i w głębszych partiach skóry, zapobiega jej wiotczeniu, utracie elastyczności i powstawaniu zmarszczek. Pomaga zmniejszyć stany zapalne skóry, regeneruje ją i sprzyja jej odnowie.

W jakich produktach znajduje się najwięcej krzemu i co warto jeść, by cieszyć się dobrym wyglądem?

10 produktów zawierających najwięcej mikroelementu

Skrzyp polny



Skrzyp polny znany jest ze swojego rewelacyjnego wpływu na kondycję włosów i paznokci. I nic dziwnego – zawiera najwięcej krzemu. Dzięki temu pomaga ograniczyć wypadanie włosów, stymuluje je do wzrostu, sprawia, że są miękkie, sprężyste i mocne. Dzięki stosowaniu suplementów i kosmetyków ze skrzypem, paznokcie przestają się łamać.



Pokrzywa



Pokrzywa to roślina, która zawiera wiele mikroelementów i składników odżywczych, poprawiających kondycję włosów i paznokci. Poleca się ją osobom, które mają problemy z przetłuszczaniem skóry głowy i nadmiernym łojotokiem.



Migdały



Migdały zawierają krzem, który stymuluje do pracy układ trawienny i przemianę materii. To prawdziwe orzechy mocy!



Fasola



Fasola to nie tylko źródło białka, ale również krzemu! Dzięki temu poprawia przemianę materii, ma właściwości detoksykujące i ułatwia oczyszczanie organizmu.



Kukurydza



Dobrym źródłem krzemu jest również kukurydza! Dostarcza organizmowi również witamin z grupy B, dzięki czemu wspaniale odżywia włosy, skórę i paznokcie, potasu, magnezu, żelaza, miedzi.



Marchew



Marchew to warzywo, które często jemy – i bardzo słusznie! Jest to nie tylko bogate źródło beta-karotenu, ale także krzemu. Dzięki temu poprawia odporność organizmu i stymuluje do pracy układ immunologiczny.



Pieczywo pełnoziarniste



Pieczywo pełnoziarniste to dobre źródło błonnika, który usuwa z organizmu wszystkie złogi, a także krzemu czy witamin z grupy B.



Kasza gryczana



Kasza gryczana jest pełna witamin z grupy B, rutyny, która uszczelnia naczynia krwionośne, chroniąc je przed uszkodzeniami i pękaniem. Oprócz tego zawiera dużo krzemu, dlatego rewelacyjnie poprawia stan zdrowia.



Szparagi



Szparagi to dobre źródło kwasu foliowego, magnezu, selenu, wapnia. Oprócz tego zawierają krzem, witaminy z grupy B oraz witaminę K, więc poprawiają stan skóry, chronią ją przed wolnymi rodnikami i podrażnieniami.



Morele



Ten pyszny owoc to dobre źródło pierwiastka! Pełen witamin A, C, E i antyoksydantów rewelacyjnie rozjaśnia cerę, poprawia wygląd włosów i paznokci.Czytaj też:

