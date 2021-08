Jak usunąć nadmiar tłuszczu z potraw? Oto sprawdzone domowe patenty

Chociaż tłuszcz jest niezbędnym składnikiem odżywczym potrzebnym do prawidłowego funkcjonowania, jego nadmiar w diecie może wywołać więcej szkody, niż pożytku. Niestety zjadamy go w dużych ilościach wręcz „niespostrzeżenie” – w panierce, sosach, zupach, mięsie, czy smażonych warzywach. Ponieważ (według wytycznych WHO) nie więcej niż 30% dziennego zapotrzebowania na kalorie powinno pochodzić z tłuszczu, warto kontrolować jego spożycie.

Proste triki na pozbycie się nadmiaru tłuszczu z potraw

Z sosu



Najprostszym sposobem na usunięcie nadmiaru oleju z domowego sosu jest schłodzenie na godzinę w lodówce. Warstwa oleju powinna zebrać się na górze i z łatwością oddzielić łyżką.

Inny patent: wrzuć kilka kostek lodu do gorącej potrawy i odczekaj chwilkę. Tłuszcz zbierze się wokół lodu, a wtedy z łatwością będzie można go usunąć łyżką.



Ze smażonej potrawy



Smażąc jedzenie na patelni, połóż je w jednym miejscu i nie przesuwaj na boki; pomaga w unikaniu wchłaniania nadmiaru tłuszczu. Zdejmując smażoną potrawę użyj łyżki cedzakowej. Następnie kładź smażone jedzenie na ręczniku kuchennym lub chłonnym papierze, aby nadmiar oleju wchłonął się w materiał.



Z zupy



Najprostszą metodą zebrania nadmiaru oleju z zupy jest ściągnięcie go łyżką z powierzchni talerza. Jest to jednak czasochłonna metoda; możesz też użyć plastikowej butelki z dozownikiem – ściśnij butelkę i przyłóż do powierzchni zupy, a tłuszcz powinien zassać się do góry. Następnie podnieś butelkę do pionu i wylej tłuszcz. Innym pomysłem jest wlanie surowego białka do gotującej się zupy, które wchłonie tłuszcz pod wpływem temperatury. Wtedy można je oddzielić i wyrzucić.



Z gotowanych warzyw



Możesz dodać trochę prażonej mąki, wymieszać i gotować warzywa przez ok. 5 minut. Mąka wchłonie nadmiar oleju i poprawi smak potrawy.

Pamiętaj także o a włączeniu do swojego menu zdrowych źródeł tłuszczu. Rób to w sprytny sposób: na przykład, jeśli lubisz tosty z masłem, spróbuj położyć na nich pokrojone w plasterki awokado lub skropić je oliwą z oliwek. Przynajmniej raz w tygodniu zamieniaj czerwone mięso na tłuste ryby. Jako przekąskę wybieraj orzechy zamiast chipsów. Porównuj etykiety na podobnych produktach, aby upewnić się, że wybierasz te, które zawierają najmniej tłuszczów nasyconych i trans.

