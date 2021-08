Zdrowy koktajl bez blendera. Ma tylko 2 składniki!

Zwykle zielony koktajl przygotowuje się z mieszanki warzyw i owoców. Jednak ten przepis jest nieco inny. Wymaga tylko użycia wody i... młodego jęczmienia w proszku. Jednak nie jest to danie typu instant, które oszczędzając nasz czas, nadszarpuje zdrowie. W rzeczywistości jest to bardzo zdrowa mikstura – dlaczego tak jest?

Sekret młodego jęczmienia

Proszek z młodego jęczmienia staje się coraz bardziej popularny i wiele osób wprowadza go do swojej diety. Jest bogaty w witaminy i minerały: szczególnie witaminy z grupy B, witaminę C, a także beta-karoten, wapń, żelazo, magnez i cynk. Ma także mnóstwo aminokwasów, błonnik i chlorofil.

Jakie korzyści zdrowotne daje młody jęczmień?

Zapobiega rozwojowi szerokiej gamy chorób wywołanych stresem oksydacyjnym – spowalniają procesy starzenia, ryzyko wystąpienia stanów zapalnych czy rozwoju raka.

Przyczynia się do utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej organizmu.

Użyteczne enzymy obecne w trawie jęczmiennej poprawiają jakość krwi, regulują trawienie i działają jako tonik odmładzający dla całego organizmu.

Dzięki zawartości cynku, selenu i miedzi pomaga usunąć metale ciężkie z organizmu.

Korzystnie wpływa na układ odpornościowy.

Przepis na koktajl z młodego jęczmienia w proszku

Składniki: 250 ml wody, łyżeczka sproszkowanego młodego jęczmienia.

Sposób przygotowania: składniki połączyć i dobrze wymieszać. Pić bezpośrednio po przygotowaniu. Aby urozmaicić smak, można dodać odrobiną miodu.

