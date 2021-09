Sałatka jak z restauracji? Dzięki jednej przyprawie, którą masz w swojej kuchni!

Do sałatki najczęściej dodajemy oliwę z oliwek, różnego rodzaju sosy lub gotowe mieszanki przypraw. Często – ale nie zawsze – zawarta jest w nich sól. Okazuje się, że ta popularna przyprawa doskonale podkreśla smak zieleniny. Jest tylko jedno zastrzeżenie: sól sałatkę tuż przed podaniem.

Sól w sałatce – trick Marka Bittmana

Jak tłumaczy Mark Bittman, autor książki How to Cook Everything? (Jak ugotować wszystko?) słowo „sałatka” pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego sól. Dodanie jej do sałaty może sprawić, że będzie ona bardziej chrupiąca, a liście uwolnią wodę. Poprawia również smak pomidorów, ogórków i rzodkiewek. Dodatkowo potrafi załagodzić ostry smak cebuli. Zbyt wczesne posypanie solą może jednak sprawić, że woda z warzyw utworzy papkę, która zepsuje smak sałatki.

Czy sałatka to zdrowa potrawa?

Korzyści ze zjedzenia sałatki zależą od tego, z czego ją skomponujesz i co do niej dodasz. Odpowiednie składniki pozwolą stworzyć smaczny i sycący posiłek pełen witamin, minerałów, białka, zdrowych tłuszczów i węglowodanów. Z kolei te niepożądane mogą wypełnić sałatkę zbędnymi kaloriami, tłuszczem, sodem i cukrem. Dokonując dobrych wyborów, możesz znaleźć pomysł na sałatkę, która jest pyszna i pożywna.

A jakie są najczęstsze błędy podczas przygotowywania sałatki? Sprawdź poniższą listę.

1. Nie myjesz i nie osuszasz warzyw

Niezależnie od tego, czy kupujesz pełne główki sałaty, czy takie w workach, powinieneś umyć je w bardzo zimnej wodzie i użyć suszarki do sałaty, aby ją wysuszyć przed użyciem. Dotyczy to również wstępnie umytych sałat. Mycie jest ważne, ponieważ usuwa brud i pestycydy. Ale suszenie jest równie ważne, ponieważ zapobiega wiotczeniu.



2. Używasz za dużo sosu

Zielone sałatki są delikatne, a zbyt dużo sosu obciąża je i zabija ich świeżość. Tylko niewielka ilość sosu robi coś dla smaku. Wskazówka: wrzuć zieleninę w odrobinę soli i pieprzu do miski sałatkowej, zanim je polejesz. To doda smaku i pomoże ci zmniejszyć opatrunek. Następnie dodaj niewielką ilość sosu na boki miski, nie bezpośrednio na zieleninę. Delikatnie rozmieszaj sałatę dookoła miski, aby zebrała odpowiednią ilość sosu. Spróbuj jej i dostosuj w razie potrzeby przed dodaniem reszty składników i wymieszaniem.



3. Dodajesz sos zbyt wcześnie

Jeśli pakujesz sałatkę na wynos, najważniejsze jest, aby nie dodawać sosu, dopóki nie będziesz gotowy do jedzenia. Bez względu na to, czy używasz winegret, czy czegoś kremowego, każdy dressing dość szybko naruszy strukturę warzyw. Zamiast tego zapakuj oddzielnie vinaigrette i miej pod ręką salaterkę, aby móc dodać sos, stosując powyższą metodę. Nie ma potrzeby oddzielania sałaty od innych dodatków, jeśli jest to kłopotliwe, polewanie sosem ich jednocześnie zadziała dobrze. Jedyny wyjątek od reguły: sałatka z jarmużu. Ponieważ liście jarmużu są twarde, dodanie do nich sosu na kilka godzin przed posiłkiem może faktycznie poprawić ich smak.



4. Dodajesz zawsze to samo (nudne!) źródło białka

Ponieważ pierś kurczaka ma wysoką zawartość białka i niską zawartość tłuszczu, jest to ulubiona rzecz wśród osób dbających o zdrowie. Tak, istnieją sposoby na to, aby smak chudej piersi z kurczaka był świetny. Ale nie powinna to być twoja jedyna opcja. Udka z kurczaka bez kości, bez skóry, są również stosunkowo niskotłuszczowe, ale mniej podatne na wysychanie. Jajka na twardo to kolejne źródło białka, ponadto cieciorka, tuńczyk, łosoś lub krewetki. Możesz również wybrać sałatkę na bazie roślin z wstępnie marynowanymi kostkami tofu lub dowolnym rodzajem fasoli.



5. Używasz tylko surowych warzyw

Chrupiące ogórki i dojrzałe pomidory dodają sałatce składników odżywczych, tekstury i smaku, ale surowe warzywa nie są jedyną opcją. Jeśli masz jeszcze pieczone, grillowane lub gotowane na parze warzywa, wrzuć także garść tych. Możesz je wcześniej rozgrzać, ale nie musisz. Gotowane warzywa dodają innej tekstury i jeszcze bogatszego smaku, a także dają równie imponującą wartość odżywczą. Kiszone warzywa mogą również dodać przyjemny, kwaśny smak i przyjazne dla jelit probiotyki.



6. Przesadzasz z serem

Ser to świetny sposób na dodanie słonego smaku do sałatki, a dodatek tłuszczu i białka może pomóc w dodaniu posiłkowi mocy. Jednak zbyt dużo sera oznacza, że ​​twoja sałatka ma wysoką zawartość tłuszczów nasyconych, co może być szkodliwe dla zdrowia serca i ogólnego samopoczucia. Wybierz aromatyczny ser i postaraj się trzymać małych porcji. Świeży ser feta lub kozi jest pikantny i łatwy do rozdrobnienia, a dodaje jedynie 3-4 gramy nasyconego tłuszczu.



7. Za często stawiasz na kremowe sosy

Jeśli jesteś wielkim fanem gęstych, kremowych sosów, takich jak ranczo, serowy-pleśniowy lub Tysiąca Wysp, dobrym pomysłem jest używanie ich bardziej oszczędnie. Te sosy są dość bogate w tłuszcze nasycone, a wersje zakupione w sklepie są często bogate w sód (nie są dobre dla osób z ryzykiem nadciśnienia) lub zagęszczaczami. Zamiast tego spróbuj wymieszać pikantny vinaigrette z dwiema częściami oliwy z oliwek i jedną częścią kwasu (ocet lub sok z cytrusów), a także dowolnymi posiekanymi ziołami, przyprawami, szalotką lub innymi aromatami, które chcesz dodać.



8. Stosujesz grzanki kupione w sklepie

Grzanki zakupione w sklepie rzadko zawierają zdrowy błonnik, ponieważ są zrobione z przetworzonej białej mąki. Zamiast tego zamień czerstwe bochenki pełnoziarnistego chleba w domowe grzanki. Wystarczy pokroić lub rozerwać chleb na kawałki wielkości kęsa, wrzucić na blachę z oliwą z oliwek, mielonym czosnkiem, solą i pieprzem i następnie przez 15–20 minut piec w piekarniku o temperaturze 190 °C. Schłodzone grzanki przechowuj w szczelnym pojemniku w lodówce – sprawdzą się świetnie także następnego dnia.



9. Przesadzasz ze zdrowymi(!) dodatkami

Dodatki, takie jak orzechy, nasiona i suszone owoce, mogą dodać smaku i składników odżywczych, ale są również stosunkowo kaloryczne. Dlatego ważne jest, aby pamiętać o rozmiarach porcji, a nawet rejestrować swoje jedzenie w aplikacji, abyś mógł zobaczyć, jak szybko wszystko się sumuje. Dobra zasada: trzymaj się łyżki stołowej dodatków, aby sałatka nie smakowała jak zwykła mieszanka warzywna, a jednocześnie abyś nie dodał za dużo kalorii.Czytaj też:

