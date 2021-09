5 najlepszych zamienników smalcu – w trosce o zdrowie i szczupłą sylwetkę

Smalec to półmiękki, popularny tłuszcz kuchenny, który wytapiany jest z tkanki tłuszczowej świni. Jest bardzo kaloryczny, zawiera niemal 900 kcal na 100 gramów produktu. Jest również bogaty w cholesterol, tłuszcze jednonienasycone i wielonienasycone. Z tego powodu wiele osób szuka jego zdrowszych zamienników.

Smalec – tłuszcz, który warto zastąpić innymi

O ile spożywasz smalec okazjonalnie na kromce miękkiego pieczywa, koniecznie z dodatkiem kiszonego ogórka – jak podaje się go tradycyjnie w wielu regionach Polski – nie ma w tym nic złego. Jednak jeśli zużywasz jego ogromne ilości do smażenia, czas zmienić swoje nawyki. Każdy składnik w nadmiarze może wywołać negatywne konsekwencje dla zdrowia, a kiedy mówimy o smalcu, łatwo tę granicę szybko przekroczyć.

Na szczęście istnieje wiele zdrowszych zamienników smalcu. Część z nich masz prawdopodobnie w lodówce, a pozostałe są bardzo łatwe do kupienia. Przeczytaj tę listę koniecznie do końca! Być może odkryjesz swój nowy, ulubiony zamiennik smalcu?

Czym zastąpić smalec?

Oliwa z oliwek

Oliwa z oliwek to zdecydowanie najzdrowszy zamiennik smalcu. Jedna łyżka oliwy z oliwek zawiera 2 gramy tłuszczów nasyconych, podczas gdy smalec dwa razy tyle. Dodatkowo oliwa z oliwek ma więcej tłuszczów jednonienasyconych (dobrych tłuszczów), a smalec aż o połowę mniej. Zastąp 1 szklankę oliwy z oliwek 1 szklanką smalcu.





Olej kokosowy

Olej kokosowy jest prawdopodobnie najbliższym olejem roślinnym, który przypomina smalec, ponieważ jest stały w temperaturze pokojowej. Może być stosowany do wszystkich potrzeb związanych z pieczeniem lub smażeniem. Jest też świetną opcją dla wegetarian i wegan. Nie „zepsuje” też smaku mięsa. Zastąp 1 szklankę oleju kokosowego 1 szklanką smalcu.





Olej roślinny



Ulubiony tłuszcz do smażenia dużej ilości Polaków. I zdecydowanie zdrowszy! Zawiera 100% tłuszczu, z czego około 10% to tłuszcze nasycone (złe tłuszcze), których w smalcu jest aż 5 razy więcej w podobnej porcji. Olej roślinny nadaje się do smażenia mięs, warzyw, czy wyrobów cukierniczych takich jak pączki. Zastąp 1 szklankę smalcu 7/8 szklanki oleju roślinnego.



Masło



To tłuszcz zwierzęcy, który pochodzi z mleka krowiego. Ponieważ jest również stały w temperaturze pokojowej, jest doskonałym substytutem smalcu. O ile w przepisie nie jest to wyraźnie odradzane, zawsze możesz zastąpić masło smalcem – i na odwrót.



Masło ghee



Masło klarowane (ghee) ma z kolei wysoką temperaturę dymienia – ok, 230 stopni Celsjusza, która dla zwykłego masła wynosi około 150 stopni. Dlatego może być lepszym wyborem do smażenia. Należy spożywać je z umiarem, ponieważ jest bogate w tłuszcze nasycone. Zalecana dzienna porcja to jedna lub dwie małe łyżeczki masła ghee.Czytaj też:

