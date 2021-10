„The Times”: Powinniśmy brać... 2 razy więcej witaminy C niż wskazują zalecane dawki!

Zakłada się, że dzienne zapotrzebowanie na witaminę C w przypadku osoby dorosłej wynosi około 45 mg. Takie wytyczne, które aprobuje Światowa Organizacja Zdrowia, wynikają z brytyjskich badań, które – jak podaje „The Times” – zostały przed laty nieprawidłowo zrozumiane. Na czym polegał błąd, który wówczas popełniono?

Potrzebujemy dwukrotnie więcej witaminy C niż wskazują obecnie przyjęte normy

Niespełna 80 lat temu, dokładnie w 1944 roku podczas operacji Shipwreck 20 ochotników (19 mężczyzn i 1 kobieta) przez 9 miesięcy brało udział w eksperymentach związanych z zapobieganiem szkorbutu za pomocą witaminy C, realizowanych przez naukowców z Instytutu Badawczego Sorby w Sheffield.

Osoby przebywające na morzu żywiły się wówczas tylko tym, co było dostępne na łodziach podwodnych – część z nich otrzymywała 10 mg, a pozostali 70 mg witaminy C na dobę. Z kolei grupa kontrolna w ogóle nie spożywała tej witaminy. W ten sposób ustalono, jaka dawka kwasu askorbinowego może zapobiegać niedoborom wywołującym szkorbut. I właśnie w tym momencie popełniono błąd. Dlaczego?

Ile witaminy C należy spożywać w ciągu dnia?

W 1944 roku ustalono tylko i wyłącznie, jaka minimalna dawka witaminy C zapobiega szkorbutowi. Nie dotyczyło to jednak ilości, która może mieć korzystne działanie na cały organizm – wskazują wyniki nowych badań.

Jak wyjaśnia prof. Philippe Hujoel z University of Washington – epidemiolog i dyplomowany stomatolog podważający prawidłowość dawnych badań – celem testów przeprowadzanych pod koniec II wojny światowej było określenie minimalnej dziennej dawki witaminy C chroniącej przed szkorbutem, a nie ustalenie, jaka ilość kwasu askorbinowego jest potrzebna, by nasz organizm działał prawidłowo.

Choć u 2 uczestników badań pojawiły się zagrażające życiu problemy z sercem, to i tak ustalono, że minimalna dawka kwasu askorbinowego wystarczy, by chronić się przed szkorbutem. Światowa Organizacja Zdrowia zaokrągliła wkrótce zalecaną ilość witaminy C do około 45 mg dziennie i uznała, że tyle wystarczy, by dbać o zdrowie, ale okazuje się, że i tak to zbyt mało, by nasze ciało funkcjonowało poprawnie.

Dawne zalecenia dotyczące witaminy C dotyczyły tylko szkorbutu – dla zdrowia powinniśmy przyjmować dwukrotnie więcej kwasu askorbinowego

Najnowsze wyniki ekspertyzy obalającej dotychczasowe zalecenia na temat dziennego spożycia witaminy C pojawiły się na łamach prestiżowego czasopisma medycznego „American Journal of Clinical Nutrition”.

Wynika z nich, że działająca przeciwstarzeniowo i odgrywająca ważną rolę m.in. w syntezie kolagenu oraz gojeniu się ran witamina C powinna być spożywana w ponad dwukrotnie wyższych dawkach niż obecnie zaleca Światowa Organizacja Zdrowa.

„Średnie dzienne spożycie witaminy C w wysokości 95 mg jest wymagane dla 97,5% populacji. Taka ilość witaminy C jest ponad dwukrotnie większa niż 45 mg zalecanych przez WHO” – tłumaczą autorzy najnowszej ekspertyzy na temat witaminy C, która pojawiła się w „American Journal of Clinical Nutrition”.

