5 owoców, które najbardziej wspierają odporność

Daj swojemu ciału narzędzia potrzebne do zachowania zdrowia–jedz owoce! Większość z nich ma niską zawartość tłuszczu, sodu, a także kalorii, a także zerową ilość cholesterolu. Są także bogatym źródłem wielu ważnych składników odżywczych, których spożycie jest często niedostateczne: potasu, witaminy C, błonnika pokarmowego i kwasu foliowego.

Owoce – naturalne wsparcie odporności

Owoce to często bagatelizowany, ale ważny środek wzmacniający układ odpornościowy i utrzymujący go w dobrym stanie przez cały rok. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy perspektywa złapania przeziębienia, grypy lub innej sezonowej choroby jest wysoka, warto wspomagać się tymi pysznymi darami natury.

Które owoce wybrać? Z reguły wszystkie zawierają liczne witaminy i minerały, które wspomogą nasze zdrowie. Lepiej jeść więc dowolne owoce, niż pomijać je w diecie. Specjaliści wskazują jednak na kilka konkretnych owoców, pomocnych pod kątem wzmacniania odporności. Przede wszystkim zawierają dużą ilość witaminy C, ale też liczne składniki łagodzące stany zapalne. Uwzględnij je w swoim planie posiłków!

5 najlepszych owoców, które wspomagają odporność

Jagody



Jagody to jeden z najlepszych owoców wzmacniających odporność. Zawiera antocyjaninę, rodzaj flawonoidu, który wykazuje właściwości przeciwutleniające i wspomagające układ odpornościowy.



Pomarańcze (oraz pozostałe cytrusy)



Cytrusy są pełne witaminy C, która wzmacnia układ odpornościowy – a pomarańcza zawiera ponad 100% jej zalecanej dziennej dawki. Skuteczne działanie wykazują także grejpfruty, mandarynki, cytryny, limonki i klementynki.



Jabłka



Najpopularniejsze owoce w Polsce, czyli jabłka, są pełne zdrowego błonnika i naturalnych cukrów. Szczególnie warte uwagi są skórki – zawierają bowiem kwercetynę, czyli rodzaj flawonoidu barwnika roślinnego, który pomaga wzmocnić układ odpornościowy i zmniejszyć stan zapalny.



Arbuz



Cenione ze względu na orzeźwiający smak, dojrzałe arbuzy zawierają również mnóstwo przeciwutleniacza zwanego glutationem. Wzmacnia on układ odpornościowy, dzięki czemu pomaga zwalczać infekcje. Najwięcej znajduje się w miąższu blisko skórki.



Ananas

Ananasy to doskonałe źródło witaminy C i manganu. Mają również właściwości przeciwzapalne, które mogą wzmacniać układ odpornościowy. Już jeden świeży i soczysty ananas może pokryć aż 80 proc. dziennego zapotrzebowania organizmu na witaminę C. Doskonale także nawodnie organizm.

