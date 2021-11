Jedzenie i układ odpornościowy – nierozerwalny związek

Chcesz cieszyć się dobrym zdrowiem w okresie jesienno-zimowym? Spożywaj dużo świeżych i kolorowych owoców i warzyw, a także pełnych ziaren, odrobiny chudego białka i odrobiny zdrowych olejów.

Ekspert: potrzeba różnorodności pożywienia

„Potrzebna jest duża różnorodność produktów spożywczych, aby dostarczyć mikroelementów, których organizm potrzebuje dla uzyskania silnej komórkowej odpowiedzi immunologicznej” – powiedział Christopher Gardner, naukowiec ds. żywienia ze Stanford School of Medicine. Ekspert zaleca, aby nie skupiać się na dużych ilościach jednego pojedynczego składnika żywności. „Nie ma tu żadnego produktu ani składnika odżywczego, na którym można by polegać, ale raczej jest to wzajemne oddziaływanie między różnymi mikroelementami” – dodał.

Jakie mikroskładniki przyjmować?

Wzmocnić obronę organizmu przed przeziębieniem, grypą, a także COVID-19 mogą takie mikroskładniki jak: witamina C, witamina D, kompleks witamin B, cynk i selen. Badania pokazują również, że sfermentowana żywność, taka jak kimchi, kapusta kiszona lub kombucha, może również pomóc w walce z niektórymi rodzajami stanów zapalnych.

„To, co jemy, jest bardzo ważne pod względem tego, jak nasz układ odpornościowy reaguje na patogeny i jak dobrze możemy się przed nimi bronić” – powiedział dr Simin Meydani, żywieniowiec z Jean Mayer USDA.

Dr Meydani wraz ze swoim zespołem zbadał reakcje immunologiczne u zwierząt karmionych 2-3 porcjami owoców i warzyw dziennie. Następnie porównał je z tymi, które zjadały 5-6 oraz 8-9 porcji dziennie. Oczywiście najlepsze wyniki miała ostatnia grupa, co pokazuje, aby „radykalnie zwiększyć” ilość spożywanych owoców i warzyw.

Owoce i warzywa receptą na zdrowie

Poza wzmocnieniem odporności, owoce i warzywa w diecie mogą zmniejszyć ryzyko zawału serca, udaru mózgu, raka i przedwczesnej śmierci – co wykazały badania z 2017 roku. Z kolei inne badanie wykazało, że jeden na 5 zgonów na świecie następuje z powodu zbyt dużej ilości sodu i braku produktów pełnoziarnistych, owoców, orzechów i nasion. Z kolei spożywanie dużej ilości niezdrowej, „ultraprzetworzonej” żywności, takiej jak lody, ciastka i gotowe produkty spożywcze, może skrócić życie – jak wykazały badania, zaledwie 10-procentowy wzrost takiej żywności był związany z 14% wyższym ryzykiem śmierci.

