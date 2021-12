Ta przyprawa leczy, ale i uzależnia. Ma właściwości halucynogenne

Gałka muszkatołowa to przyprawa pozyskiwana z muszkatołowca korzennego. Ma wspaniały, bardzo intensywny smak, dlatego wystarczy dodać jej odrobinę, by nadać daniu korzenny aromat. Co trzeba wiedzieć o gałce muszkatołowej i jak ją stosować?

Czym jest gałka muszkatołowa?

Gałka muszkatołowa to przyprawa, którą pozyskuje się w jednym miejscu na świecie – na Wyspach Korzennych. Muszkatołowiec korzenny jest wykorzystywany głównie w kuchni, ale warto wiedzieć również, że ma także właściwości lecznicze. Jego korzenny aromat doskonale wzbogaca wypieki i sosy, nadając im wspaniały smak.

Wartości odżywcze gałki muszkatołowej

Gałka muszkatołowa jest bogata w witaminy i minerały, dlatego może być cennym dodatkiem do diety. Przyprawa ta zawiera:

witaminy z grupy B

kwas foliowy



witaminę A

witaminę C

fosfor

wapń

magnez

potas

cynk

nienasycone i nasycone kwasy tłuszczowe

Właściwości gałki muszkatołowej

Gałka muszkatołowa ma także cenne właściwości prozdrowotne. Ze względu na bogactwo witamin oraz minerałów może wspierać pracę serca, mózgu, układu pokarmowego. Wymienia się ją również wśród przypraw, które... poprawiają potencję i sprawność seksualną. Gałka muszkatołowa to dobry afrodyzjak!

Przyprawa korzenna na serce

Gałka muszkatołowa jest dobrym źródłem potasu, dlatego wspiera układ sercowo-naczyniowy. Stanowi naturalną profilaktykę chorób serca oraz układu krążenia, a dodatkowo przeciwdziała chorobom cywilizacyjnym, zakrzepicy, miażdżycy i innym chorobom układu sercowo-naczyniowego.

Gałka na dobre trawienie

Gałka muszkatołowa pobudza także do pracy układ trawienny, dlatego dobrze jest dodawać ją do sosów czy mięs, by usprawnić procesy trawienne. Ze względu na zawartość eugenolu gałka muszkatołowa stymuluje wydzielanie soków żołądkowych, wzmacnia śluzówkę i zapobiega powstawaniu wrzodów żołądka.

Gałka muszkatołowa na pracę mózgu

Gałka muszkatołowa jest bogata w magnez oraz witaminy z grupy B, dlatego wspiera pracę komórek nerwowych i przewodzenie impulsów. Mocno oddziałuje na układ nerwowy, również dlatego że zawiera mirystycynę, która działa na organizm tak jak działają narkotyki. Przyprawa ta ma właściwości... halucynogenne.

Gałka muszkatołowa jest narkotykiem?

Narkotyczne działanie gałki muszkatołowej jest związane z obecnością mirystycyny. Trzeba by jednak spożyć dużo przyprawy, by wyzwolić jej narkotyczne działanie (to m.in. z tego względu dodaje się ją do dań w bardzo niewielkich ilościach). Szczypta gałki muszkatołowej nada potrawom korzenny smak i nie zaszkodzi, ale już pełna łyżka może wywołać halucynacje.

Uznaje się, że dawka powyżej 6 g gałki muszkatołowej może zadziałać jak narkotyk. Powoduje problemy z kontrolowaniem rzeczywistości, powstawanie dziwnych wizji/halucynacji, problemy z koncentracją, uwagą. Może wywoływać także dziwne sny, niepokój i omamy wzrokowe. Oprócz tego bardzo niekorzystnie oddziałuje na wątrobę.

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Gałka muszkatołowa to silna przyprawa, która może wywoływać reakcje alergiczne. Najczęściej są to reakcje ze strony układu pokarmowego, czyli bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia, biegunki, skurcze jelit. Dotyczą one osób, które są uczulone na pyłki roślin zielnych.

Zastosowanie gałki muszkatołowej

Gałkę muszkatołową wykorzystuje się głównie w kuchni. Szczyptę przyprawy dodaje się do sosów, pierników, korzennych ciastek, pierników (dlatego jest to jedna z przypraw, po którą się sięga w czasie Bożego Narodzenia), owoców morza, ryb czy masali. Bez gałki muszkatołowej nie ma również dobrego zimowego grzańca, czyli grzanego wina czy piwa.

Jakie inne przyprawy korzenne warto wykorzystywać w kuchni?

