Karmazyn – co to za ryba? Wartości odżywcze i właściwości

Karmazyn to ryba drapieżna, która występuje na zachodnim Atlantyku. Jest wartościowym źródłem białka, nie podnosi poziomu cholesterolu i ma sporo wartości odżywczych. W Polsce jednak można ją dostać głównie w postaci mrożonej. Czy karmazyn w takiej wersji jest zdrowy i czy warto go kupić?

Czym jest karmazyn?

Karmazyn to ryba, która wyróżnia się bardzo delikatnym smakiem. Mięso ryby jest kruche, soczyste i białe, łagodne w smaku, dlatego nadaje się do jedzenia dla całej rodziny. W dodatku jest to ryba chuda, która nie dostarcza dużych ilości tłuszczu, dlatego mogą ją spożywać również dzieci.

Karmazyn cieszy się dużą popularnością w Azji. Jest tam podawany z warzywami, sosami, przygotowuje się z niego potrawki czy ryby w cieście. Rybę tę można przyrządzić na wiele sposobów, ponieważ jej delikatny smak pasuje zarówno do dań w wersji słodkiej, jak i bardziej wytrawnej.

Wartości odżywcze ryby

Karmazyn zawiera:

witaminę D

wapń

potas

sód

selen

magnez

witaminy z grupy B

jednonienasycone kwasy tłuszczowe

Właściwości zdrowotne karmazyna

Karmazyn to zdrowa ryba, która może stanowić cenne uzupełnienie witaminy D w diecie oraz jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Jest dobrym źródłem białka, budującego masę mięśniową i dostarczającego organizmowi energii. Oprócz tego dostarcza także cennych pierwiastków i mikroelementów takich jak potas, wapń czy magnez.

Karmazyn jako element zdrowej diety

Chuda i delikatna ryba może być stałym elementem zdrowej i zbilansowanej diety. Stanowi alternatywę dla mięsa, dostarcza kwasów tłuszczowych, witamin i pierwiastków, dlatego jest wartościowym elementem posiłku. Ryba ta zasmakuje dzieciom, jest łagodniejsza w smaku niż inne ryby, dlatego powinny ją zaakceptować nawet niejadki. Jednonienasycone kwasy tłuszczowe to doskonałe wsparcie mózgu rozwijającego się dziecka. Warto taką rybę przygotowywać maluchom co najmniej jeden raz w tygodniu.

Ryba na odchudzanie

Karmazyn to ryba, po którą mogą sięgnąć także osoby, dbające o szczupłą sylwetkę. Ze względu na to, że zawiera niewiele tłuszczu, sprawdzi się jako danie w diecie tych, którzy chcą zrzucić kilka zbędnych kilogramów. W takiej sytuacji dobrze jest przygotowywać karmazyna na parze albo piec w folii. Osoby, które chcą pobudzić metabolizm i przyspieszyć przemianę materii, powinny zrezygnować z przygotowywania ryby w postaci smażonej. Lepiej również wystrzegać się ciężkich, zawiesistych sosów, które dostarczają dużej ilości kalorii.

Czy karmazyn zawiera rtęć?

Karmazyn jest rybą drapieżną, w związku z czym istnieje podejrzenie, że może akumulować w sobie rtęć, tak jak inne ryby tego rodzaju. Ale tak nie jest – mimo że karmazyn jest drapieżnikiem, nie magazynuje rtęci, dlatego mogą go śmiało spożywać nie tylko dzieci, ale i kobiety w ciąży.

Jak przygotować karmazyna?

W polskich sklepach karmazyna dostaniemy głównie w postaci mrożonej. Filety ryby są jednak bardzo zdrowe i chude, dlatego warto je kupić, rozmrozić, po czym przygotować w swojej ulubionej postaci.

Taka ryba świetnie sprawdzi się w wersji pieczonej z warzywami. Aby ją przygotować, wystarczy nasmarować ją oliwą z oliwek, obsypać ją majerankiem, natką pietruszki lub mieszanką przypraw do ryb, a następnie włożyć do naczynia żaroodpornego. Dobrym pomysłem jest również wsypanie do niej bukietu mrożonych warzyw. Taką rybę wystarczy piec przez 30 minut w piekarniku rozgrzanym do temperatury 200 stopni Celsjusza. Aby ryba była bardziej soczysta, warto upiec ją w rękawie do pieczenia.

Karmazyna można przygotować także w słodko-kwaśnym warzywnym sosie. Taka ryba będzie świetnie komponowała się do ryżu.

Jakie inne ryby warto jeść?

Karmazyn to nie jedyna chuda ryba, którą warto włączyć do diety. Sprawdź, jakie inne ryby, a także chude rodzaje mięsa, można jeść.

