Niedobór witaminy B12 zwiększa ryzyko poważnych zaburzeń psychicznych

Naukowcy z irlandzkiego Longitudinal Study on Aging (TILDA) przeprowadzili nowe badania na temat niedoboru witaminy B12 oraz kwasu foliowego. Próbowali oni znaleźć powiązanie między tymi składnikami a występowaniem zaburzeń psychicznych. Swoje wyniki opublikowali w prestiżowym British Journal of Nutrition.

Witamina B12 - ważny mikroelement dla organizmu

Witamina B12 ma bardzo duże znaczenie dla organizmu. Pomaga na przykład w tworzeniu DNA i czerwonych krwinek. Witamina B12 nie jest naturalnie produkowana przez organizm – musi być spożywana z pokarmu. Ze względu na to, że najlepiej przyswajalne źródła B12 występują głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego, osoby niejedzące mięsa są narażone na jej niedobór. Zdarza się także u kobiet w ciąży, osób w podeszłym wieku. Tę ostatnią grupę zbadali ostatnio naukowcy z TILDA, dostarczając ciekawych odkryć dla świata nauki.

Osoby starsze narażone na depresję

Badanie wykazało, że niski poziom witaminy B12 jest związany z objawami depresyjnymi w grupie społeczności żyjących osób starszych. Naukowcy zaobserwowali, że osoby z niskim deficytem B12 wykazali o 51% zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia objawów depresyjnych w ciągu 4 lat. Jednak wraz ze wzrostem wieku zmniejszało się ryzyko depresji. Takiego związku nie zaobserwowano z przypadku folianów.

Obserwacje te pokazują, że wzbogacanie żywności w witaminy z grupy B może przynieść korzyści w zapobieganiu tej chorobie. Warto dodać, że obowiązkowe wzbogacanie żywności kwasem foliowym w Stanach Zjednoczonych przyniosło pozytywne wyniki, ograniczając niedobory tego składnika do zaledwie 1,2% u osób w wieku 60 lat i starszych.

Skutki niedoboru witaminy B12

Niedokrwistość



Zaburzenia równowagi

Drętwienie kończyn



Zasłabnięcia

Biegunka, utrata apetytu lub gazy

Osłabienie mięśni

Utrata wzroku

Problemy ze zdrowiem psychicznym

Demencja



Choroby serca

Upośledzenie funkcji poznawczych

Gdzie szukać B12? 7 pokarmów z najwyższą zawartością witaminy

Wątróbka



Wątroba i nerki, zwłaszcza jagnięce, są bogate w witaminę B12. 100 gramów wątróbki jagnięcej zapewnia niesamowite 3571% dziennej wartości (DV) witaminy B12. Podobnie bogata jest wątróbka wołowa i cielęca.



Tuńczyk



100-gramowa porcja gotowanego tuńczyka zawiera 453% dziennego zapotrzebowania na witaminę B12. Ta sama wielkość porcji zawiera również dużą ilość chudego białka, fosforu, selenu oraz witamin A i B3.



Małże



Te gumiaste skorupiaki są chudym źródłem białka i zawierają bardzo wysokie stężenie witaminy B12. 100 gramowa porcja małży zawiera do 99 mcg witaminy B12, co stanowi 4120% dziennego spożycia.



Wołowina



Wołowina jest doskonałym źródłem witaminy B12. 100 gramowa porcja wołowiny zawiera około 5,9 mcg witaminy B12, czyli 245% DV. Jeśli szukasz wyższych stężeń witaminy B12, zaleca się wybór kawałków mięsa o niskiej zawartości tłuszczu.



Produkty mleczne



Mleko i produkty mleczne, takie jak jogurt i ser, są doskonałym źródłem białka oraz kilku witamin i minerałów, w tym witaminy B12. 240 ml pełnego mleka dostarcza 46% dziennego zapotrzebowania na tę witaminę. Co ciekawe, badania wykazały, że organizm lepiej wchłania witaminę B12 z mleka i produktów mlecznych niż wołowiny, ryb lub jaj.



Sardynki



150 gramów odsączonych sardynek zawiera do 500% dziennego zapotrzebowania na witaminę B12. Ponadto sardynki są doskonałym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, które zapewniają wiele korzyści zdrowotnych, takich jak zmniejszenie stanu zapalnego i poprawa zdrowia serca.



Jajka



Jajka są doskonałym źródłem pełnowartościowego białka i witamin z grupy B, zwłaszcza B2 i B12. Dwa duże jajka zawierają 1,1 mcg witaminy B12, czyli 46% DV. Badania wykazały, że żółtka jaj mają wyższy poziom witaminy B12 niż białka, a ta z żółtek jest zarazem łatwiejsza do wchłaniania.Czytaj też:

„Śmieciowe jedzenie” może wywołać depresję? Te badania nie kłamiąCzytaj też:

Czy depresja jest dziedziczna?