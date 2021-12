Właściwości odżywcze dorsza. Dlaczego warto jeść tę rybę?

Ryby są zdrowe i powinny jak najczęściej gościć na naszych stołach. Jedną ze szczególnie wartościowych ryb jest dorsz atlantycki. Ta smaczna i zdrowa ryba doskonale wpływa na nasz organizm, zapobiegając m.in. niedoborom bardzo ważnych dla zdrowia kwasów Omega-3.

Dorsz – co to za ryba?

Rodzina dorszowatych jest dość duża. Jej najbardziej znanym i cenionym przedstawicielem jest dorsz atlantycki. Z jego wątroby pozyskiwany jest tran, czyli olej o wysokich wartościach odżywczych oraz prozdrowotnym działaniu. Nie każdy lubi smak naturalnego tranu, dlatego warto jak najczęściej sięgać po mięso dorsza. Jest ono delikatne w smaku i dostarcza do naszego organizmu cenne substancje odżywcze. Jedząc ryby, kompleksowo wzmacniamy nasz organizm, dbając o zdrowie większości narządów i układów. Dieta uboga w ryby nie jest dobra dla naszego zdrowia, bo wpływa m.in. na obniżenie poziomu kwasów Omega-3 w organizmie.

Czy dorsz jest zdrowy?

Dorsz to bardzo zdrowa i smaczna ryba, którą możemy przygotować na wiele różnych sposobów. Czym wyróżnia się na tle innych ryb? Przede wszystkim subtelnym smakiem oraz wysokimi wartościami odżywczymi.

Delikatne, rozpływające się w ustach mięso dorsza można podawać nawet niemowlętom (zgodnie z kalendarzem rozszerzania diety), bo jest ono bardzo bogate w substancje niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu.

Dorsz jest rybą, która w pozytywny sposób wpływa na ogólny stan zdrowia. Nie tylko odżywia organizm, ale także działa profilaktycznie. Jedząc dorsza, możemy zmniejszyć ryzyko rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych m.in. choroby wieńcowej, zawału i udaru mózgu.

Równie wartościowy jest olej z wątroby dorsza, czyli tran. To skoncentrowany eliksir cennych dla zdrowia witamin oraz kwasów NNKT, dzięki któremu możemy dodatkowo wspomóc funkcjonowanie organizmu, zyskując m.in. dodatkową ochronę przed chorobotwórczymi drobnoustrojami.

Dorsz – wartości odżywcze

Dorsz jest doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, które buduje ludzki organizm. Z tego względu polecany jest jako składnik diety osób aktywnych fizycznie, osób z obniżoną odpornością i rekonwalescentów. Wysoka zawartość białka pozwala zadbać o układ mięśniowy oraz zapobiega niedoborom aminokwasów egzogennych.

W mięsie dorsza znajdziemy także cenne witaminy m.in. witaminę B 12, witaminę A i witaminę D. Każda z tych witamin ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Witamina B12 bierze udział w procesach krwiotwórczych oraz wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego. Jej niedobory w poważny sposób odbijają się na naszym zdrowiu i samopoczuciu, prowadząc m.in. do anemii. Równie ważne funkcje pełni w organizmie witamina D, która wzmacnia odporność, wpływa na nasz nastrój oraz wykazuje działanie antynowotworowe. Witamina A jest niezbędna dla m.in. zachowania zdrowia oczu.

Dorsz jest również dobrym źródłem potasu, selenu, fosforu, magnezu i wapnia, a także jedno oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych np. DHA i EPA. Wartości odżywcze dorsza wpływają na poprawę ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia. Ryba ta jest niskokaloryczna, więc może stanowić składnik diety odchudzającej – w 100 g dorsza znajduje się jedynie około 80 kcal.

Jak przygotować dorsza?

Dorsz to ryba, z której przygotujemy wiele różnych potraw. Doskonale smakuje smażony, duszony oraz pieczony. Nie sprawia wielu problemów podczas przygotowywania posiłków – stosunkowo łatwo możemy usunąć z mięsa dorsza drobne ości. Wystarczy krótka obróbka termiczna, aby móc cieszyć się smacznym i zdrowym posiłkiem.

Podsumowując, dorsz zaliczany jest do grupy najzdrowszych ryb. Jego mięso jest delikatne w smaku i nie ma dość nieprzyjemnego posmaku mułu. Chcąc wzbogacić swoją dietę o cenne kwasy tłuszczowe NNKT, witaminy i minerały oraz pełnowartościowe białko, warto jeść dorsza jak najczęściej. Co więcej, w sezonie infekcyjnym możemy dodatkowo włączyć do diety olej pozyskiwany z jego wątroby, dzięki czemu zadbamy o prawidłową pracę naszego układu immunologicznego oraz unikniemy szkodliwych niedoborów witaminy D.

Czytaj też:

Karmazyn – co to za ryba? Wartości odżywcze i właściwościCzytaj też:

Czy karp jest zdrowy? Oto jego właściwości odżywcze