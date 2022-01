Lucerna – właściwości, zastosowanie w lecznictwie

Lucerna siewna zaliczana jest do grupy roślin leczniczych, co ma związek z jej wysokimi wartościami odżywczymi oraz właściwościami wzmacniającymi organizm. Od dawna stosowana jest na Bliskim Wschodzie jako środek poprawiający kondycję organizmu i usprawniający regenerację np. po chorobie.

Do Europy została sprowadzona jako roślina pastewna przez Aleksandra Wielkiego i od tej pory powszechnie wykorzystywana jest jako treściwa pasza dla zwierząt kopytnych. W tradycyjnej Medycynie Wschodu lucerna siewna znana jest pod nazwą „alfalfa”. Od niedawna wyjątkowe właściwości lucerny doceniają mieszkańcy całego globu, korzystając z jej prozdrowotnego i odżywczego działania.

Lucerna siewna – co to za roślina?

Niektóre gatunki są cennymi roślinami pastewnymi, które uprawiane są z przeznaczeniem na zielonkę lub paszę dla koni. Pochodzi z Bliskiego Wschodu, gdzie odkryto jej prozdrowotny wpływ na ludzki organizm. Obecnie jest popularna na całym świecie, jako bogata w białko, witaminy i składniki mineralne roślina pastewna. Właściwości lecznicze lucerny nie są powszechnie znane, dlatego warto dowiedzieć się więcej na temat tej niepozornej rośliny.

Zastosowanie lucerny

Lucerna jako roślina pastewna nie jest okazała pod względem wyglądu, jednak drzemie w niej wyjątkowa moc. Bywa nazywana „wielkim uzdrowicielem”. Badania nad możliwością wykorzystania lucerny w celu poprawy stanu zdrowia nadal trwają, jednak ich wyniki są bardzo obiecujące.

W celach leczniczych stosowane są sproszkowane części rośliny m.in. liście, nasiona i korzeń. Można je stosować w postaci suszu do zaparzania, kapsułek i tabletek. Decydując się na własną uprawę lucerny, możemy także wykorzystać kiełki i nasiona tej rośliny.

Jakie wartości odżywcze mają kiełki lucerny?

Lucerna dostarcza do naszego organizmu liczne witaminy i minerały. Zawiera m.in. witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, żelazo, witamin z grupy B, potas, wapń, fosfor, magnez, sole mineralne, beta karoten i krzem. Zawiera także inne związki organiczne, które pozytywnie wpływają na nasz organizm np. kumaryny, fitoestrogeny, saponiny, puryny, flawonoidy, naturalne antyoksydanty i kwasy organiczne.

Warto wiedzieć, że obecne w lucernie żelazo, choć jest żelazem niehemowym, przyswaja się znacznie lepiej niż żelazo z innych produktów roślinnych. To samo tyczy się przyswajalności innych mikro i makroelementów, które są obecne w lucernie.

Wysokie wartości odżywcze lucerny sprawiają, że roślina ta skutecznie wspomaga regenerację organizmu, pomaga redukować ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz wspomaga ich leczenie.

Ważne: lucerna nie jest rośliną, którą powinniśmy stosować przez długi czas. Ma to związek z wysoką zawartością m.in. witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, które mogą kumulować się w organizmie, wpływając w negatywny sposób na stan zdrowia. Hiperwitaminoza jest równie niebezpieczna, jak awitaminoza, więc powinniśmy z rozsądkiem podchodzić do suplementacji naturalnych preparatów oraz uważać, aby nie przyjmować tych samych mikro i makroelementów z różnych źródeł.

Lucerna – właściwości lecznicze

Właściwości lecznicze lucerny znane są od czasów starożytnych. W starożytności roślina ta była stosowana m.in. na ukąszenia skorpionów oraz ból pleców. Z czasem poznano inne właściwości tej wyjątkowej rośliny. Zanim nastała era badań laboratoryjnych, właściwości roślin leczniczych poznawano dzięki długotrwałemu stosowaniu oraz obserwacji efektów terapii. Obecnie wiadomo, że suplementacja lucerny wpływa pozytywnie na m.in.:

układ nerwowy,

układ immunologiczny,

układ pokarmowy,

układ moczowy,

tarczycę,

mózg,

dolne drogi oddechowe.

Lucerna polecana jest jako wsparcie w leczeniu cukrzycy, nadczynności tarczycy, miażdżycy, wrzodów żołądka, chorób pęcherza, nerek i prostaty, obrzęków. Roślina ta skutecznie obniża poziom „złego” cholesterolu LDL, zmniejszając wchłanianie go w jelicie cienkim. Lucerna dodatkowo redukuje dolegliwości związane z zaburzeniami trawiennymi, wpływa na ilość i jakość mikroflory jelitowej, wspomagając wchłanianie i przyswajanie węglowodanów, białka, wapnia, żelaza i innych pierwiastków śladowych.

Lucerna dobroczynnie działa na mózg, poprawiając pamięć i koncentrację oraz redukując ryzyko wystąpienia demencji starczej. Mocne napary z liści lucerny uważane są za środek dodający energii, pobudzający apetyt i wspomagający wzrost masy ciała przy zaburzeniach odżywiania. Ze względu na obecność węglanu magnezu, który posiada właściwości alkalizujące, stosowana jest w leczeniu wrzodów trawiennych.

Roślina ta wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, dlatego bywa stosowana w formie okładów m.in. na rany i owrzodzenia. Jest stosowana wspomagająco do leczenia przewlekłego zapalenia pęcherza moczowego, działa przeciwbakteryjnie, opóźnia procesy starzenia. Pomaga zachować prawidłowy poziom cukru. Wspiera układ odpornościowy, drogi moczowe i wydolność fizyczną. Regularnie przyjmowanie kiełki lucerny pobudzają regresję miażdżycy.

Co więcej, lucerna poprawia ogólną kondycję organizmu, dlatego zalecana jest dla osób, które przeszły osłabiające organizm choroby. Można stosować ją także w okresie menopauzy – zawartość fitoestrogenów pomaga łagodzić objawy przekwitania.

Jak wyhodować kiełki lucerny?

Lucerna ma zastosowanie w kuchni, najczęściej będąc wykorzystywana w postaci kiełków. Takie kiełki można kupić w sklepie lub wyhodować samodzielnie. Po zaopatrzeniu się w nasiona kiełków lucerny trzeba przygotować je do siewu. W tym celu namaczamy je w letniej wodzie przez minimum 6 godzin. Następnie nasiona należy odsączyć i umieścić na gazie w słoiku lub specjalnym pojemniku do hodowli kiełków. Dwa razy na dzień kiełki lucerny należy podlewać i odsączać nadmiar wody. Powinien być także zapewniony stały dopływ tlenu. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia nasion. Kiełki lucerny będą gotowe po około tygodniu. Idealnie nadają się do sałatek oraz jako dodatek do kanapek i twarogu.

Środki ostrożności i przeciwwskazania

Choć lucerna cechuje się dużą zawartością antyoksydantów i promuje ludzkie zdrowie, niektórzy mogą doświadczyć działań niepożądanych. Ze względu na dużą zawartość witaminy K osoby zażywające leki zmniejszające krzepliwość krwi nie powinny stosować preparatów lucerny bez konsultacji z lekarzem. Są one przeciwwskazane również u kobiet w okresie ciąży.

Stosowanie liści lucerny jako suplementu jest prawdopodobnie bezpieczne i nie powoduje skutków ubocznych u większości osób dorosłych. Trzeba jednak uważać na suplementację nasion lucerny i wytwarzanych z nich produktów. Przed wdrożeniem suplementacji najlepiej porozmawiaj ze swoim lekarzem.

Czytaj też:

Roślina o niezwykłych właściwościach. Werbena i jej zastosowanie w ziołolecznictwie