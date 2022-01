10 najgorszych produktów na śniadanie. Nie jedz ich dla własnego zdrowia

Kiedy przychodzi czas śniadania, warto postawić na swój stół zdrowy, pożywny posiłek. Powinien składać się z chudego białka, błonnika i zdrowych tłuszczów. Składniki te nie tylko dobrze wpływają na organizm, ale zapewniają wysoki poziom energii na dalsze godziny dnia.

Idąc do sklepu spożywczego, znajdziemy mnóstwo produktów śniadaniowych, ale nie wszystkie z nich są dla nas dobre. Wiele popularnych opcji może powodować uczucie głodu wkrótce po jedzeniu lub wręcz zbyt duże uczucie sytości. Są wypełnione cukrem, solą, tłuszczami trans, konserwantami i mają mało składników odżywczych – czyli wszystko to, czego nie lubi nasz organizm i co mu nie służy. Jeśli żywimy się takimi pokarmami regularnie, od lat... Skutki odczujemy sami. Dlatego warto zwrócić uwagę, co jemy na śniadanie i chociaż na krótki czas odstawić niezdrowe jedzenie.

Czego nie jeść na śniadanie?

Przedstawiamy najgorsze produkty śniadaniowe, od których nigdy nie warto zaczynać dnia. Czy często zdarzało wam się jeść produkty z tej listy?

Słodkie płatki śniadaniowe



Zbyt często słodkie płatki zbożowe ze sklepów przypominają zjedzenie miski cukierków na śniadanie. Produkty należące do tej kategorii są wytwarzane z mąki, oleju i cukru — tych samych składników, których używamy do wypieków. Dlatego przestaw się na naturalne musli lu granolę – to znacznie zdrowszy wybór.



Jogurt smakowy



Jogurt może być zdrowym wyborem, o ile nie wybierasz sztucznie aromatyzowanych rodzajów. Te smakowe jogurty wypełnione są dodanymi cukrami , zbędnymi kaloriami, a nawet szkodliwymi składnikami. Następnym razem, gdy będziesz spacerować po alejce z nabiałem, wybierz jogurt pełen korzyści zdrowotnych, takich jak probiotyki i białko.



Płatki owsiane błyskawiczne



To nie najgorsza, ale wciąż gorsza opcja na śniadanie. Podobnie jak jogurt, płatki owsiane mogą być świetnym śniadaniem. Ale wstępnie zmiksowane, błyskawiczne w przygotowaniu rodzaje oferują mniej błonnika i więcej cukru, niż standardowe płatki. Zaoszczędzisz jedynie kilka minut na gotowaniu!



Bajgle



Większość bajgli ma te same wartości odżywcze co napoje gazowane, jeśli chodzi o węglowodany i cukier. Dodatkowo to także spora porcja glutenu. Ponieważ ich ciasto jest dość zbite, jest również bardzeij kaloryczne w porównaniu z większością krojonych chlebów.



Kawa



Chociaż kawa sama w sobie nie jest złym napojem, poranek to zbyt wczesna pora, by ją pić. Najpierw zjedz pożywne śniadanie, a kawę wypij dopiero wtedy, gdy poczujesz spadek energii – o poranku masz jej najwięcej! Pamiętaj, by nie pić kawy zbyt późno, ponieważ nie będziesz mógł zasnąć. Nie dodawaj do niej słodzonych syropów ani śmietanki.



Białe pieczywo tostowe



Białe pieczywo syci znacznie mniej, niż pieczywo pełnoziarniste, ponieważ zawiera mniejszą ilość błonnika. Dieta bogata w błonnik pomaga utrzymać integralność jelit i może również pomóc w zmniejszeniu złego cholesterolu.



Smażone kiełbaski



Zasadniczo wszystkie popularne mięsne wyroby śniadaniowe są wysoko przetworzone – w tym bekon, kiełbasa i szynka. Zawierają dużo soli, która może zwiększać ciśnienie krwi oraz tłuszczu, jeśli są podsmażane.



Gotowe kanapki w sklepie



Kupowane w sklepie kanapki śniadaniowe mogą zawierać dużą ilość tłuszczu, cukru i soli, często z powodu dodania sosów na bazie majonezu. Większość z nich wytwarzana jest bowiem z najtańszych serów, mięs i past do smarowania. Ponadto wiele produktów paczkowanych zawiera konserwanty i sód, dlatego mają długą datę przydatności do spożycia.



Słodkie bułki



To z pewnością pyszna, ale wysokokaloryczna opcja śniadaniowa. Zazwyczaj słodkie drożdżówki mają mnóstwo cukru i minimum innych składników odżywczych. Wybieraj je raczej na deser i spożywaj w drugiej części dnia.



Produkty śniadaniowe typu fast food



Większość produktów śniadaniowych typu fast food, takich jak hamburgery z jajkami, bekonem, lub serem oraz frytki, jest pełna kalorii, tłuszczu i rafinowanych węglowodanów. Chociaż wygodnie jest zamówić śniadanie w pobliskim fast foodzie, niewiele mniej czasu zajmie przygotowanie zdrowego, domowego śniadania. Wybór należy do ciebie!

Na koniec dodajmy, że najważniejszy jest umiar. Jeśli okazyjnie zjesz coś z powyższej listy, nie powinno to przynieść negatywnych konsekwencji. Jednak z pewnością to nie są produkty, które warto jeść regularnie. Pomyśl o ciele jako swoim sprzymierzeńcu, i karm je właściwie — z pewnością „odwdzięczy się” wysokim poziomem energii przez cały dzień.

