Nie wyrzucaj resztek warzyw! Wyhoduj w doniczce swoje

Wiele osób się zdziwi jak łatwo ze skrawków warzyw zrobić sadzonki. Doskonale nadają się do tego resztki sałaty, kapusty, ziemniaków, selera naciowego, czosnku, a nawet bazylii.

Czy wyhodowane w domu warzywa będą tak samo wartościowe jak te kupione w sklepie?

Warzywa są doskonałym źródłem witamin, minerałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dzięki nim możliwa jest nie tylko prawidłowa praca wszystkich narządów w ludzkim organizmie, ale także polepsza się samopoczucie. Substancje czynne zawarte w warzywach hamują rozwój wolnych rodników w organizmie, tym samym spowalniając procesy starzenia komórek oraz zmniejszają ryzyko rozwoju choroby nowotworowej. Warzywa trzeba jeść każdego dnia, a najlepiej kilka razy dziennie – wskazują dietetycy. Te wyhodowane we własnym ogródku będą również wartościowe.

Jakie składniki korzystne dla zdrowia zawierają warzywa?

Jak wynika z badań, warzywa zawierają mikroelementy takie jak:

magnez,

kwas foliowy,

żelazo,

przeciwutleniacze,

witaminy z grupy B,

witaminę C,

błonnik.

Jak przygotować sadzonki warzyw w domu?

Sałata i kapusta



Wszystko, czego potrzebujesz, żeby zrobić sadzonkę, to płytkie naczynie i dolne części sałaty i kapusty. Umieść sałatę lub kapustę w naczyniu i dodaj wodę, mniej więcej do połowy liści. Umieść sadzonki w nasłonecznionym miejscu. Wymieniaj wodę co dwa lub trzy dni. Po trzech dniach zobaczysz rosnące korzenie i pojawią się nowe liście. Możesz posadzić je w swoim ogrodzie lub zostawić w wodzie.



Czosnek

Wystarczy umieścić całe ząbki czosnku w filiżance, zieloną kiełkującą końcówką do góry i dodać trochę wody, tak aby tylko dno ząbków było mokre. Należy codziennie zmieniać wodę. Do zrobienia sadzonek najlepiej wybierać ząbki czosnku, które wypuściły zielone kiełki.



Seler naciowy



Na sadzonkę wybierz łodygi, na których widzisz małe żółtawe liście. Umieść je w małym naczyniu, dodaj wodę, mniej więcej do połowy łodygi selera. Zmieniaj wodę codziennie lub dwa, a za około tydzień zobaczysz, że małe zielone liście zaczną rosnąć nad łodygą. Wtedy sadzonkę możesz przenieść do ziemi. Uważaj, żeby nie przykryć nią małych zielonych listków. Podlewaj i pielęgnuj roślinę!



Ziemniaki

Pokrój stare ziemniaki na kawałki o długości około 5 cm i upewnij się, że każdy kawałek ma co najmniej dwa oczka. Połóż ziemniaki do wyschnięcia na dwa lub trzy dni przed posadzeniem. Wkładaj do ziemi na głębokość głębokości około 16 cm. Wzrost zajmuje im kilka miesięcy, więc najlepiej sadzić ziemniaki na wiosnę.



Imbir



Zostaw kłącze imbiru na blacie i poczekaj, aż na węzłach pojawią się małe kiełki. Pokrój imbir na kawałki i posadź je w doniczkach z ziemią. Kawałki nie powinny być sadzone zbyt głęboko. Wzrost rośliny zajmuje dużo czasu, można więc liczyć na zbiory raz w roku.



Bazylia



Wybierz łodygi, pozostawiając na nich liść lub dwa i włóż je do szklanki z wystarczającą ilością wody, aby dolna część była pod wodą. Umieść szklankę w słonecznym miejscu i zmieniaj wodę, co dwa lub trzy dni. Za około tydzień zaczną pojawiać się nowe korzenie. Pozostaw łodygi w wodzie na kolejne dwa lub trzy tygodnie, potem możesz przesadzić bazylię do doniczki wypełnionej ziemią doniczkową lub posadzić ją w swoim ogrodzie.

