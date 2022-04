Na jej punkcie oszalał cały świat. Sprawdź, jakie korzyści przynosi zdrowiu

Chlorella jest prawdziwą bombą witaminową – zawiera m.in. chlorofil w dużej ilości, aminokwasy i kwas foliowy. Pierwsi docenili ją Niemcy, którzy podczas I wojny światowej traktowali chlorellę jako cenne i tanie źródło białka.

Co zawiera chlorella?

Szczegółowe badania wykazały, że ten maleńki organizm zawiera aż 70 niezbędnych dla człowieka substancji. Są wśród nich m.in.:

żelazo,

witamina C,



kwasy omega-3,

przeciwutleniacze,



magnez,

cynk,

miedź,

potas,

wapń,

witaminy z grupy B.



W jakiej postaci spożywać chlorellę?

Ze względu na to, że chlorella ma „twardą” ścianę komórkową, której ludzki organizm nie jest w stanie strawić, można dostarczać ją jedynie w postaci suplementu. Chlorellę najczęściej wykorzystuje się w sproszkowanej postaci jako składnik owocowo-warzywnych koktajli, świetnie sprawdza się także jako dodatek do deserów, zup, sosów, a także dipów, takich jak guacamole lub hummus.

Oczyszczanie z toksyn

Chlorella poprzez swoją wyjątkową budowę komórkową wiąże zanieczyszczenia i usuwa je z organizmu. Mowa o toksynach z dymu papierosowego, jedzenia, farb i wszystkiego, co wdychamy. Oczyszczenie organizmu z toksyn wspomaga leczenie wielu chorób, w tym Hashimoto. Lekarze wskazują, że dobre efekty w leczeniu tej choroby, obok przyjmowania syntetycznych hormonów tarczycy, przynosi dieta i odtrucie organizmu.

Zobacz, jakie jeszcze korzyści dla zdrowia przynosi spożywanie chlorelli

Zwalcza wolne rodniki

Chlorella zawiera związki roślinne tzw. karotenoidy, które są silnymi przeciwutleniaczami. Mają one udział w zwalczaniu wolnych rodników, zapobiegając wielu groźnym chorobom takim jak: cukrzyca, choroby serca, Alzheimer.

Karotenoidy nadają też kolor owocom i warzywom: od pomarańczowego przez żółty aż po zielony.



Wzmacnia odporność



Badania wskazują, że chlorella wzmacnia odpowiedź immunologiczną. Stwierdzono, że w organizmach zdrowych dorosłych osób, które suplementowały przez miesiąc chlorellę, pojawiły się markery zwiększonej aktywności immunologicznej.



Jest źródłem aminokwasów



Chlorella zawiera aminokwasy, które są niezbędne do tworzenia kości, tkanek i mięśni.



Wspomaga wzrok

Badania wskazują, że zawarta w chlorelli luteina, korzystnie wpływa na wzrok. Zapobiega i łagodzi choroby oczu, w tym zwyrodnienia plamki żółtej,

odpowiadającego za ostre widzenie.



Zwalcza stany zapalne, zapobiega otyłości



Badania wskazują, że witaminy, minerały, przeciwutleniacze zawarte w chlorelli łagodzą stany zapalne w organizmie i zapobiegają ich występowaniu. Przewlekłe zapalenia uszkadzają komórki i prowadzą do rozwoju przewlekłych chorób, takich jak otyłość, cukrzyca, zapalenie stawów, nowotwory i Alzheimer.



Wspiera pracę serca



Badania potwierdzają, że algi są źródłem kwasów tłuszczowych omega–3, które wspierają pracę serca. Zmniejszenie poziomu trójglicerydów we krwi i obniżają ciśnienie.



Wspomaga tworzenie czerwonych krwinek

Chlorella zawiera żelazo, kwas foliowy i witaminę B12, które są kluczowe dla tworzenia czerwonych krwinek. Ich prawidłowy poziom odpowiada za właściwe funkcjonowanie całego organizmu. Czytaj też:

