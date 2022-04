3 naukowo udowodnione korzyści zdrowotne witaminy B12

Witamina B12 występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego. Może być również dodawana do żywności lub suplementów. Ostatnie badania nad witaminą B12 wykazały, że przynosi ona szereg wyjątkowych korzyści zdrowotnych. Sprawdź, co do nich należy i rozważ jej suplementację.

Korzyści witaminy B12, których nie znałeś

1. Może pomóc w zapobieganiu osteoporozie

Badanie opublikowane w „Journal of Bone and Mineral Research” wykazało, że osoby z wyższym poziomem witaminy B12 miały również wyższą gęstość mineralną kości.

2. Może poprawiać funkcje poznawcze

Badanie opublikowane w „American Academy of Neurology” wykazało związek między markerami witaminy B12 w organizmie a poprawą funkcji poznawczych i objętości mózgu. Inne badanie powiązało niższy poziom witaminy B12 z gorszą wydajnością pamięci i zdolnością uczenia się.

3. Może zmniejszać depresję

Wiele badań wykazało korelacje między niedoborem witaminy B12 a depresją. Jedno z badań, opublikowane w „Open Neurology Journal”, wykazało, że 100% osób z depresją, które były leczone suplementacją witaminy B12, wykazało zmniejszenie objawów choroby po trzech miesiącach stosowania.

Witamina B12 – dawkowanie

Średnie zalecane ilości, mierzone w mikrogramach (mcg), różnią się w zależności od wieku. Dorośli powinni przyjmować 2,4 mcg witaminy B12 (2,6 mcg dziennie w przypadku ciąży i 2,8 mcg dziennie w przypadku karmienia piersią). Chociaż bardzo wysokie dawki witaminy B12 mogą powodować niekorzystne skutki zdrowotne, suplementy są powszechnie stosowane w celu bezpiecznego i skutecznego leczenia niedoboru witaminy B12.

