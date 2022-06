Rdest japoński – właściwości i zastosowanie. Jak używać rdestu japońskiego?

Rdest japoński (łac. Polygonum cuspidatum, ang. Japanese knotweed) jest jedną z najpopularniejszych roślin, wykorzystywanych w leczeniu boreliozy. Roślinę tę docenił przede wszystkim wybitny zielarz, Stephen Harrod Buhner, który stworzył tzw. Protokół Buhnera – specjalnie dobrane zioła, które skutecznie i w naturalny sposób wspomagają leczenie boreliozy. Roślina ta pochodzi z Azji Wschodniej, głównie z Japonii, Korei i Chin.

Co to jest rdest japoński?

Rdestowiec japoński (rdestowiec ostrokończysty, reynoutria japonica, polygonum cuspidatum, fallopia japonica) należy do rodziny rdestowatych. Jest to roślina, która pochodzi z południowej części kontynentu azjatyckiego. Początkowo rosła wyłącznie w Japonii, Chinach i na Tajwanie, ale w XIX wieku odnotowano pierwszą roślinę w Europie. Dziś mocno się rozprzestrzeniła i występuje na większości Starego Kontynentu, w tym również w Polsce.

Roślina ma drobne kwiaty mające najczęściej białawą barwę, natomiast tym, co jest charakterystyczne, jest kora rdestowca, która ma kolor czerwony, czasem brunatny. Jest to gatunek inwazyjny, ekspansywny, szybko się rozrasta, zajmując coraz nowsze tereny.

Korzeń rdestowca japońskiego wykorzystywany jest w medycynie azjatyckiej do leczenia zakażeń bakteryjnych, a także do wzmacniania naturalnej odporności organizmu. Wyciąg z rdestu japońskiego bardzo pozytywnie oddziałuje na organizm, wspierając prawidłową pracę układu nerwowego, immunologicznego, a także krwionośnego. Szczególnie ceni się go w kontekście leczenia boreliozy, ponieważ rdest japoński jest silnym przeciwutleniaczem, który pozytywnie wpływa na układ nerwowy człowieka. Składniki aktywne zawarte w rdestowcu wspierają właściwą pracę mózgu, a także działają silnie antyoksydacyjnie, odtruwając i oczyszczając organizm. Z tego względu rdestowiec od dawna stosuje się w leczeniu wszelkiego rodzaju zakażeń.

Właściwości i zastosowanie rdestu japońskiego

Jak wynika z badań, reynoutria japonica poprawia działanie układu krwionośnego, zmniejsza aktywność wolnych rodników, zmniejsza ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Rdest japoński ma silne działanie przeciwutleniające, dlatego stosowany jest w leczeniu wielu różnych chorób, np. cukrzycy, chorób autoimmunologicznych czy miażdżycy. Zastosowanie znajduje także w przypadku boreliozy. Jest to jedno z pięciu ziół, które znajdują się w podstawowym Protokole Buhnera.

Główną zaletą tej rośliny jest dużą zawartość jednego konkretnego związku chemicznego, resweratrolu. Działa on antyoksydacyjnie, zwalczając wolne rodniki i wspomagając oczyszczanie organizmu z toksyn. Oprócz tego działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo. Resweratrol nie tylko redukuje stany zapalne, ale również przyspiesza regenerację tkanek, dlatego jest to jedno z wysoce skutecznych ziół, które mogą znacznie poprawić kondycję organizmu. Wspomaga także układ odpornościowy człowieka.

Rdestowiec japoński w leczeniu chorób

Surowiec leczniczy stosuje się w leczeniu chorób takich jak:

borelioza



zaburzenia lękowe i depresja

astma

alergia

nadciśnienie tętnicze

choroby serca

hipercholesterolemia

cukrzyca

choroby pasożytnicze

choroby bakteryjne

Rdest japoński – właściwości prozdrowotne

Resweratrol wykazuje znaczny wpływ na procesy neurodegeneracyjne. Może neutralizować wolne rodniki, które mogą spowolnić funkcje umysłowe i powodować pogorszenie stanu zdrowia.

Rdest japoński znacznie zmniejsza szanse na rozwój chorób serca i powikłań sercowo-naczyniowych, takich jak miażdżcy. Resweratrol to silny przeciwutleniacz, który nie tylko przyczynia się do zmniejszenia stresu oksydacyjnego, ale również redukuje nadmierną ilość cholesterolu, dlatego też zalecany jest osobom, które prowadzą dietę wysokotłuszczową. Resweratrol znajduje się także w czerwonym winie, a w krajach, gdzie tego trunku pije się wyjątkowo sporo, choroby serca występują rzadziej. Ponadto rdest japoński zmniejsza ciśnienie krwi, dzięki czemu może znacznie obniżyć ryzyko ataków serca i udarów mózgu, a ponieważ rozszerza naczynia krwionośne, zmniejsza ryzyko tworzenia się skrzepów mogących prowadzić do zatorów czy udarów.

Rdest japoński potrafi znacznie zmniejszyć stres żołądkowo-jelitowy, a ponadto zioło to działa również jako łagodny środek przeczyszczający. Jest skuteczne w przypadku zaparć, biegunek, wzdęć.

Rdest japoński jest w stanie zapobiec rozwojowi insulinooporności, utrzymując poziom cukru we krwi w normie. Resweratrol pomaga zapobiegać nadmiernym skokom cukru, dlatego surowiec leczniczy stosuje się u osób zagrożonych pojawieniem się cukrzycy

Jest uznawany za jedno z najskuteczniejszych ziół w leczeniu neuroboreliozy, ponieważ ochrania układ neurologiczny, zapobiegając degradacji dna komórek.

Rdest japoński wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe, wspierając naturalną odporność organizmu

Rdestowiec a menopauza

Rdest japoński jest silnym antyoksydantem, który dodatkowo stymuluje do pracy układ hormonalny. U kobiet może zadziałać stymulująco na produkcję estrogenów, co przyczynia się do zmniejszenia uciążliwych objawów menopauzy takich jak nocne poty, zmiany nastrojów, uderzenia gorąca. Można go zatem wykorzystywać do przyrządzenia naparów leczniczych, które pobudzą produkcję estrogenów.

Rdestowiec obniża również poziom androgenów, męskich hormonów, dlatego może okazać się pomocny u młodszych kobiet, które mają zbyt wysoki poziom testosteronu lub cierpią na zespół policystycznych jajników. U mężczyzn wykorzystuje się go do leczenia przerostu gruczołu krokowego.

Rdest a cukrzyca

Rdestowiec japoński działa antyoksydacyjnie, wspomagając wydalanie z organizmu szkodliwych substancji, a także oczyszczając go. Dzięki temu wykorzystuje się go również w profilaktyce chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca.

Rdest ostrokończysty pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy w organizmie, przez co może okazać się przydatny w zapobieganiu insulinooporności.

Neuroborelioza – co to właściwie jest?

Neuroborelioza atakuje układ nerwowy, powodując postępujący proces zapalny tkanki nerwowej. Chory zaczyna gorzej czuć się psychicznie i fizycznie, a objawy mogą przypominać depresję lub początki demencji. W zależności od stopnia zaawansowania choroby, mogą występować różne objawy – od przeczulicy, drętwienia kończyn, przez światłowstręt, bóle i zawroty głowy, aż po drgawki, zaburzenia osobowości i zapalenie mózgu. Objawy te mogą występować, mimo zastosowania leczenia antybiotykami.

Nic dziwnego, że osoby chore szukają ratunku i sięgają po alternatywne metody leczenia. Pamiętaj, że przyjmowanie nadmiernej ilości rdestu japońskiego może powodować negatywne reakcje, dlatego zawsze trzymaj się zalecanego dawkowania.

Stosowanie ziela rdestowca

Wyciąg z korzenia rdestu japońskiego można stosować w różnej formie. W sklepach zielarskich znajdziemy herbatki zawierające suszone ziele rdestowca japońskiego. Nie są one drogie, można je kupić już za kilkanaście złotych. Pomagają zredukować stany zapalne, regulują poziom glukozy, wspomagają właściwą pracę układu krwionośnego czy układu immunologicznego.

Wyciągi z rdestowca japońskiego stosuje się również w maściach i preparatach zwalczających łojotokowe zapalenie skóry. Pomaga złagodzić zmiany przy zapaleniach skóry, liszajach czy owrzodzeniach. Stosuje się go również do leczenia stanów zapalnych skóry głowy powodujących łupież.

Przeciwskazania do zastosowania rdestowca

Rdestu japońskiego nie powinny stosować kobiety w ciąży oraz karmiące piersią. Osoby, które mają niedobór enzymów trawiennych, również powinny powstrzymać się od sięgania po herbatki z rdestowca japońskiego. Nie zaleca się go także osobom, które mają planowane zabiegi operacyjne, ponieważ preparat może rozrzedzać krew.

Czytaj też:

Andrographis – właściwości i zastosowanie w leczeniu boreliozy