Czy koenzym Q10 wspomaga odchudzanie?

Dbając o zdrowie, powinniśmy śledzić najnowsze doniesienia ze świata nauki, które mogą bezpośrednio wpłynąć na funkcjonowanie naszego organizmu oraz samopoczucie. Dowiodły one, że koenzym Q10 w formie naturalnej, czyli występujący w pożywieniu oraz w formie suplementów, może odgrywać ogromną rolę w leczeniu chorób serca, cukrzycy, nadciśnienia oraz chronić przed niewydolnością naczyń wieńcowych, której przyczyną jest wysoki poziom „złego” cholesterolu. Ponadto, może on także wspomagać odchudzanie, co jest doskonałą wiadomością dla osób borykających się z nadwagą i otyłością.

Co to jest koenzym Q10?

Koenzym Q10 naturalnie występuje w ludzkim organizmie i zaliczany jest do grupy organicznych związków chemicznych. Jest on częścią mitochondrium komórkowego, a jego główną funkcją jest dostarczanie energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego i efektywnego zwalczania atakujących nas wirusów, bakterii oraz innych, niebezpiecznych dla naszego organizmu patogenów.

Koenzym Q10 jest naturalnie wytwarzanym związkiem w naszym organizmie, ale z wiekiem jego produkcja zaczyna sukcesywnie spadać. Słynie on z tego, że opóźnia procesy starzenia się organizmu, dlatego chętnie sięgamy po zawierające go kosmetyki, ale związek ten wykazuje cenniejsze działanie, jeżeli chodzi o poprawę stanu naszego zdrowia. Sprawiło to, że coraz częściej stosowany jest jako lek na różne schorzenia oraz suplement diety mający przeciwdziałać ich wystąpieniu. W szczególności działaniem i właściwościami koenzymu Q10 powinny zainteresować się osoby z niewydolnością serca, osoby cierpiące na schorzenia wątroby, układu nerwowego, a także cukrzycy i osoby z obniżoną odpornością.

Koenzym Q10 – działanie

Koenzym Q10 odgrywa w naszym organizmie szereg ważnych funkcji. Przede wszystkim jest nośnikiem energii dla układu odpornościowego, ale nie tylko, bo wpływa także na prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego i układu pokarmowego. Ponadto jest niezbędny dla zdrowia mięśni, kości, zębów, skóry i błon śluzowych. Przeprowadzone badania dowiodły, że suplementacja Q10 pomaga zredukować zawroty głowy pochodzenia neurologicznego, obrzęki i duszności, wspiera leczenie bezsenności, a także stabilizuje pracę serca i efektywnie obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Koenzym Q10 – właściwości

Koenzym Q10 jest jednym z ważniejszych dla naszego organizmu związków o działaniu przeciwstarzeniowym. Skutecznie redukuje on wolne rodniki tlenowe, które są przyczyną przedwczesnego starzenia się organizmu i mogą powodować rozwój nowotworów. Co więcej, odgrywa on niezwykłą rolę w zwiększaniu metabolizmu komórkowego i poprawie wydolności kluczowych narządów m.in. serca, zapobiega zakrzepom i zatorom tętniczym, obniża ciśnienie i poziom cholesterolu, dlatego coraz częściej stanowi jeden ze sposobów wspierania leczenia choroby wieńcowej.

Ze względu na swoje działanie koenzym Q10 wpływa także na tempo regeneracji wątroby, wspiera działanie trzustki, normalizując poziom glukozy we krwi, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, a także wzmacnia naturalne siły obronne organizmu.

Koenzym Q10 a odchudzanie

Niektóre badania dowodzą, że koenzym Q10 może być wsparciem dla osób z nadwagą i otyłością, bo przyśpiesza on metabolizm i spalanie tkanki tłuszczowej, a także redukuje zmęczenie towarzyszące stosowaniu diety. W czasie intensywnego wysiłku poprawia on funkcjonowanie mięśni oraz zapewnia efektywną regenerację.

Naturalne źródła koenzymu Q10

Niedobory koenzymu Q10 może pomóc uzupełnić stosowanie odpowiednio skomponowanej diety. Powinny się w niej znaleźć: tłuste ryby, podroby, produkty pełnoziarniste, oleje roślinne oraz zielone warzywa. Ze względu na fakt, iż jest to związek, który ulega niszczeniu pod wpływem wysokiej temperatury, możemy mieć problem z uzupełnianiem jego niedoborów jedynie z pomocą diety. W przypadku osób cierpiących na schorzenia, w których leczeniu stosuje się koenzym Q10 oraz osób starszych konieczna może być jego suplementacja.

