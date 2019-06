5 zastosowań olejków konopnych CBD. Jak bezpiecznie z nich korzystać?

Konopie znane są przede wszystkim ze swojego narkotycznego działania, dlatego niektóre osoby obawiają się, że olej konopny CBD może wykazywać działanie psychoaktywne. Jak jest naprawdę? Dlaczego warto stosować olejek konopny i jakie faktycznie posiada on działanie?

Co to jest olejek konopny?

Olejek konopny CBD nie działa tak samo, jak np. medyczna marihuana. To w pełni legalny i nieposiadający działania narkotycznego ekstrakt z konopi, który zawiera kannabidiol, ale nie znajdziemy w jego składzie związków psychoaktywnego tetrahydrokannabiu, czyli np. THC.

Olejek konopny pozyskiwany jest, w większości przypadków, z konopi siewnych, których uprawa jest także w pełni legalna.

Olejek konopny CBD a olej konopny – czy działają tak samo?

Olejek konopny CBD i olej konopny to nie to samo. Olejek CBD pozyskuje się w procesie ekstrakcji, dzięki czemu w jego składzie znajdziemy m.in. kannabinol. Stosuje się go w niewielkich dawkach w celach leczniczych lub profilaktycznych.

Olej konopny jest olejem roślinnym, stosowanym przede wszystkim w celach spożywczych. Ze względu na wysoką zawartość kwasów tłuszczowych Omega-3, 6 i 9, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (E, D, K i A), a także minerałów, fitosteroli roślinnych oraz fosfolipidów, polecany jest on w celu np. zapobiegania chorobie wieńcowej i redukcji wysokiego poziomu „złego” cholesterolu. Najwięcej prozdrowotnych związków zawiera olej konopny tłoczony na zimno i nieoczyszczony olej konopny.

Jak działa olejek konopny?

Olejek konopny CBD wpływa na prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego układu endokannabinoidowego. Co to takiego? Układ endokannabinoidowy odpowiada za wydzielanie w ludzkim organizmie różnych związków kannabinoidowych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego; regulują one także nasz apetyt i wpływają na rytm snu oraz czuwania.

Niedobory endogennych związków kannabinoidowych mogą powodować, m.in. bezsenność, zaburzenia odżywiania oraz wahania nastroju.

Zastosowanie olejków konopnych CBD

1. Łagodzenie objawów fibromialgi

Fibromialgia to nadal jeszcze nie do końca poznana choroba, która powoduje m.in. przewlekłe bóle mięśni i stawów. W czasie badań przeprowadzonych na osobach chorych (próba badawcza – 56 osób) okazało się, że olejek konopny CBD jest skuteczniejszy od tradycyjnie stosowanych w tym schorzeniu farmaceutyków.

2. Redukcja objawów stresu

Stres towarzyszy nam wszystkim, jednak czasami zaczyna uniemożliwiać normalne funkcjonowanie. Stosowanie olejku CBD pomaga rozluźnić organizm i sprawia, że lepiej radzimy sobie z sytuacjami stresowymi.

3. Bezsenność i kłopoty z zasypianiem

Skutkiem ubocznym przyjmowania dużych dawek olejków konopnych może być uczucie zmęczenia i nadmierna senność, co powoduje, że bywa on stosowany u osób cierpiących na zaburzenia snu o różnym podłożu. Warto wspomnieć, że stosowanie olejku CBD nie jest obarczone ryzykiem wystąpienia np. uzależnienia, jak ma to miejsce w momencie, gdy sięgamy po leki nasenne np. silne benzodiazepiny, stosowane m.in. u osób cierpiących na zaburzenia snu o podłożu psychicznym.

4. Łagodzenie objawów schizofrenii

Schizofrenia dotyczy coraz większej liczby osób w różnym wieku. Badania przeprowadzone na osobach chorych (próba badawcza – 42 osoby) dowiodły, że olejek CBD działa równie skutecznie, jak silne neuroleptyki, jednak w przeciwieństwie do powszechnie stosowanych farmaceutyków, nie powoduje skutków ubocznych.

5. Rzucanie palenia tytoniu

Olejek konopny CBD może wspomagać rzucanie palenia. Badania dowiodły (próba badawcza – 24 nałogowych palaczy), że przyjmowanie olejku konopnego w momencie odczuwania głodu nikotynowego, działało znacznie lepiej niż podawane w czasie badania placebo i pozwoliło na wypalenie przyjmującym go osobom średnio 40% mniej papierosów.

Podsumowując, olejki konopne CBD mogą stać się sposobem na walkę z wieloma chorobami i dolegliwościami zdrowotnymi, jednak badania nad działaniem nadal trwają i w większości przeprowadzane są nie na ludziach, ale np. na myszach. Stosując ten środek, trzeba przede wszystkim wiedzieć, że w dużych dawkach może on powodować nadmierną senność oraz uczucie zmęczenia. Co więcej, trzeba mieć świadomość, że olejki konopne CBD cechuje różne stężenie, a początkowa dawka (względem specjalistów zajmujących się jego badaniem) nie powinna przekraczać 2-3 mg, które należy przyjmować co 6 godzin.

