Łykasz witaminę C, bo wierzysz, że zapobiega przeziębieniu? To mit!

Wbrew temu co uporczywie powtarzają media, reklamy, popularne wydawnictwa, a nawet niektóre (przestarzałe) podręczniki medyczne, witamina C nie zapobiega przeziębieniu.

Do takich konkluzji prowadzi przegląd badań przeprowadzony przez amerykańskich naukowców, a opublikowany na łamach „Cochrane Database of Systematic Reviews”. W pierwszej jego części analizowano wyniki 29 badań naukowych, obejmujących w sumie ponad 11 tysięcy osób. Pod uwagę wzięto jedynie suplementację witaminy C powyżej 200 mg dziennie, a zatem w dawkach uważanych za lecznicze. Okazało się, że jej zażywanie nie ma żadnego wpływu na to, czy ktoś choruje, czy nie.

W drugim etapie analiz sprawdzano, na ile witamina C skraca czas trwania choroby. Pod uwagę wzięto 31 różnych badań, w których analizowano prawie 10 tysięcy przypadków przeziębienia. Okazało się, że witamina C posiada bardzo skromny wpływ na zdrowie chorego. W przypadku dorosłych skracała czas choroby o średnio 8 procent. Oznacza to, że w przypadku przeziębienia trwającego 5 dni było to mniej niż pół doby. Na witaminę C nieco lepiej reagowały dzieci, u których było to 14 procent. Ale wciąż nie były to wyniki, które dają podstawy do przypisywania jej cudownych leczniczych właściwości!

